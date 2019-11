Video: Porziņģis sniedz autogrāfus un neparakstās uz 'Knicks' krekla

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" spēlētājs Kristaps Porziņģis pēc izcīnītās uzvaras Klīvlendā faniem sniedza autogrāfus, taču viņš izvairījās no viņa bijušās komandas Ņujorkas "Knicks" krekla parakstīšanas.

. @kporzee either didn't see the Knicks jersey or chose not to sign it. Either way, good on him. What was that fan thinking? pic.twitter.com/3AsudSpJim