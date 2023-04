Vienu no četriem prestižākajiem golfa turnīriem – "The Masters" –, kas aizvadītajā nedēļas nogalē risinājās Džordžijas štatā ASV, ietekmēja nelabvēlīgi laika apstākļi, un to dēļ sacensību laikā netālu no skatītājiem nogāzās trīs koki.

"Masters" klātienes skatītājiem otrajā spēļu dienā izdevās izvairīties no krītošajiem kokiem. Pēcpusdienā, neilgi pirms sacensības otrreiz tika apturētas vēja dēļ, skatītāji pie 17. bedrītes dzirdēja koku krakšķēšanu un pamanīja, ka sāk gāzties Džordžijas augstās priedes. Vairāki cilvēki par mata tiesu izvairījās no nopietna savainojuma, izvairoties no briesmām. Neviens cilvēks neesot cietis šajā incidentā.

"The Masters" turnīrs turpinājumā varēja risināties bez nopietnām pauzēm, un tas noslēdzās plānotajā laikā. Par čempionu kļuva Džons Rāms, kurš tādējādi ieguva 3,2 miljonu lielo naudas balvu.