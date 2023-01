Video: Pretinieku fans iesper 'Arsenal' vārtsargam un 'laižas lapās'

Anglijas futbola premjerlīgas līdervienības Londonas "Arsenal" vārtsargam Āronam Remsdeilam pēc svētdienas uzvaras pret Totenhemas "Hotspur" uzbrucis pretinieku fans.

Principiālā Londonas pilsētas derbijā "Arsenal" izcīnīja uzvaru "Hotspur" laukumā ar 2:0, tādā veidā nostiprinot savas pozīcijas Premjerlīgas kopvērtējumā.

Remsdeils savus vārtus atstāja neieņemtus, taču emocijām bagātā mačā viņš pāris reižu sakašķējās ar "Hotspur" futbolistiem, tāpat viņu no līdzsvara centās izsist vietējie līdzjutēji. Vārtsargs pēc spēles tika nosaukts par cīņas labāko spēlētāju.

Uzreiz pēc finālsvilpes Remsdeilam bija domstarpības ar "Hotspur" brazīliešu uzbrucēju Rišarlisonu. Vārtsargs devās uz laukuma galu, lai paņemtu savu dzēriena pudeli, taču tad uz apmales uzkāpa viens no mājinieku faniem, kurš Remsdeilam iespēra un uzreiz "laidās lapās".

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55

from a camera that is clearer and different sides Richarlison & Fans vs Aaron Ramsdale#TOTARS #NorthLondonDerby pic.twitter.com/ieDwboFiu0