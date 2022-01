Video: 'Riga' treneris pie efektīgā 'Mercedes' stūres izaicina Maskavas 'Spartak'

Latvijas futbola klubs "Riga" FC sagādājis jaunu video sociālajām vietnēm, komandas jaunajam galvenajam trenerim Torstenam Finkam atkal sēžoties pie "Mercedes" džipa stūres.

Trīskārtējie virslīgas čempioni turpina ikgadējo treniņnometni Apvienoto Arābu Emirātu pilsētā Dubaijā. "Riga" komandu trešdien, 2. februārī sagaida pārbaudes spēle ar Krievijas premjerlīgas titulētāko komandu Maskavas "Spartak", kas čempionātā uzvarējusi 22 reizes.

Gaidāmajai spēlei par godu "Riga" galvenais treneris Torstens Finks atkal nosēdies pie "Mercedes" stūres, izaicinot sarkanas krāsas "Ferrari" autombili, kas klipā pārstāv "Spartak" komandu.

Riga - Spartak Moscow! Mercedes pret Ferrari! Kurš būs spēcīgāks? Promo video no Dubaijas pirms lielās spēles!🇱🇻⚽🇷🇺🔥🇦🇪

Riga - Spartak Moscow! Mercedes against Ferrari! Who will be stronger? Promo video from Dubai before big game!🇱🇻⚽🇷🇺🔥🇦🇪@fcsm_official @fcsm_eng pic.twitter.com/8mrUNEW530