Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) leģenda Šakils O'Nīls ir atzinis Dāvja Bertāna neveiksmīgo "alley oop" piespēli kā vienu no nedēļas galvenajiem kurioziem.

Sanantonio "Spurs" uzbrucējs Dāvis Bertāns aizvada līdz šim savu veiksmīgāko sezonu NBA. Pagājušo svētdien, 27. janvārī, Bertāns atzīmējās ar gada rezultatīvāko spēli, gūstot 21 punktu pret Vašingtonas "Wizards' vienību.

Rūjienieša sniegums šajā spēlē gan sastāvēja arī no diezgan amizantas epizodes, kurā viņš izpildīja pagalam neveiksmīgu piespēli, kas vēlāk pašam trāpīja pa galvu.

Šakils O'Nīls televīzijas kanāla TNT raidījumā "Inside the NBA" to ir atzinis kā vienu no nedēļas kurioziem iekš savas rubrikas "Shaqtin' a Fool".