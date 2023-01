Video: Šautriņu mešanas ranga līderis Praiss ar aizsargaustiņām cenšas izolēties no svilpieniem

Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) rīkotā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ranga līderis Gervins Praiss ar trokšņu slāpējošu aizsargaustiņu palīdzību centās izolēties no klātienes skatītāju svilpieniem, tomēr tas viņu neglāba no zaudējuma.

Praiss ceturtdaļfināla mačā pret vācieti Gabrielu Klemensu bija iedzinējos ar 1-3. Tad viņš nolēma likt lietā aizsargaustiņas, jo līdzjutēji viņam veltīja svilpienus un ūjināšanu. Pēc zaudēta piektā seta viņš izmantoja ausu aizbāžņus, taču arī tas nelīdzēja.

The Silence of the Fans... 🎧 pic.twitter.com/zkXmTYuqBx — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2023

CLEMENS A SET AWAY! Gabriel Clemens is on the brink of the biggest win of his life, extending his advantage to 4-1 and he's breezing his way to the last four...#WCDarts | QF

📺 https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/dHbS3QUvv3 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2023

Klemenss uzvarēja maču ar rezultātu 5-1, iekļūstot pusfinālā.

Šī nebija pirmā reize, kad Praisu pasaules čempionātā pamatīgi izsvilpa, un arī iepriekšējos gados velsietim bija jāsamierinās ar nedraudzīgu attieksmi. Viņš pēc zaudējuma neizslēdza iespēju, ka pasaules čempionātā varētu vairs nepiedalīties.

"Lielu vilšanos sagādā tas, ka visu gadu gatavojos šim turnīram, bet man neļāva spēlēt. Esmu satriekts, bet vēlu veiksmi visiem, kuri turnīru turpina. Neesmu pārliecināts, ka vēl kādreiz spēlēšu šajā turnīrā," sociālajos tīklos rakstīja Praiss.