Video: Simeone no sirds saviem līdzjutējiem parāda 'mantību'

UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla spēlē trešdien Madrides "Atletico" ar 2:0 (0:0) pieveica Turīnas "Juventus", bet uzmanības centrā pēc pirmā vārtu guvuma nonāca madridiešu ekstravagantais treneris Djego Simeone.

Otrajā puslaikā tiesneši pēc VAR sistēmas iejaukšanās anulēja vārtu guvumu, bet nedaudz vēlāk Hosē Himeness guva Madrides komandas pirmos vārtus. Pēc vārtu guvuma Simeone neslēpa savas emocijas, pagriezās pret Madrides līdzjutēju tribīni un parādīja ne visai pieklājīgu žestu.

Pēc mača Simeone nedomāja taisnoties un sacīja, ka žests parādīts kā zīme par komandas drošsirdību. "Es savulaik to izdarīju (parādīju žestu) kā spēlētājs "Lazio" un "Bologne" spēlē, un tagad atkārtoju, parādot mūsu līdzjutējiem, ka mums ir pauti. Tas nebija domāts otrai komandai, es pagriezos un to rādīju mūsu līdzjutējiem."

"Jā, atzīstu, ka nav pieklājīgs žests, bet bija sajūtas, ka tā jādara. Bija grūta spēle, smagi cīnījāmies.. Man bija jāparāda, kā jūtamies. Varu tikai atvainoties ikvienam, kurš jūtas aizskarts, bet tas bija no sirds," sacīja Simeone.

Simeone when asked about grabbing his crotch to celebrate Atlético's first goal: "I wanted to say to our fans that we have bollocks." pic.twitter.com/XIU2b3Ny32— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) February 20, 2019