Video: Slavenais 'Chelsea' vārtsargs Čehs pievienojas NHL kluba 'Blackhawks' treniņam

Kādreizējais Anglijas futbola granda Londonas "Chelsea" vārtsargs Petrs Čehs pievienojies Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Čikāgas "Blackhawks" treniņam.

Kā vēsta medijs "NBC Sports", bijušais futbola vārtsargs Čehs pievienojies Čikāgas komandai uz ledus pēc otrdien notikušā treniņa.

Legendary soccer goaltender Petr Cech taking pucks from the team after practice. #Blackhawks pic.twitter.com/oGeeYWur0Q