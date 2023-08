Video: slovāku soļotāja pasaules čempionāta finišā tiek bildināta

Slovākijas soļotāja Hana Burzalova ceturtdien pēc finiša Budapeštā notiekošā pasaules čempionāta 35 kilometru soļojumā tika bildināta, un viņa teica "Jā".

Uzrei finišā 22 gadus veco Burzalovu bildināja viņas tautietis, arī soļotājs Dominiks Černijs, kurš savu 35 kilometru soļojumu bija beidzis vien pusstundu vēlāk.

Černijs finišā sagaidīja Burzalovu, nometies uz viena ceļgala ar saderināšanās gredzenu rokās. Sportiste šim bildinājumam piekrita, un topošais jaunais pāris metās apskāvienos un skūpstos.

Love's not a competition, but 🇸🇰's Dominik Černý and Hana Burzalova are winning today 🥰