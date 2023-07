Video: Svinību laikā salauzta vēl viena 'Red Bull' izcīnītā trofeja

"Red Bull" komanda un Makss Verstapens turpina dominēt F-1 čempionātā, un otro nedēļu pēc kārtas svinību laikā sabojāta šīs vienības pilotu izcīnītā trofeja.

Svētdien Verstapens pārliecinoši triumfēja Beļģijas "Grand Prix" izcīņā Spa trasē, un tā "Red Bull" komandai bija 12. uzvara pēc kārtas. Svētdien komandas darbinieki pēc kārtējās uzvaras piedalījās tradicionālajā komandas foto uzņemšanā. Kad fotografēšanās noslēdzās, sākās laistīšanās ar dzērieniem. Uz uzvarētāja trofejas virsū uzgāzās plāksne, un tā sadalījās vairākās daļās.

"Tā ir salauzta, trofeja atkal ir salauzta," Verstapena teiktais dzirdams "Red Bull" publicētajā video.

Another Red Bull trophy was broken. 😅

But it looks like they will be able to repair it this time.#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/HXxmoVridt