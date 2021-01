Video: 'Tas vienmēr ir Tedijs Bļugers' – latvietis treniņā apliecina sava darba augstos standartus

Latvijas izlases hokejists Teodors Bļugers atkal izcēlies ar savu darba ētiku, Ziemeļamerikas žurnālistiem iemūžinot, kā hokejists palicis pēdējais uz ledus pēc Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Pitsburgas "Penguins" treniņa.

Latvijas hokejistam padevies veiksmīgs sezonas sākums, sešās spēlēs sakrājot četrus punktus (divi vārti un divas rezultatīvas piespēles). Bļugers šobrīd ir komandas ceturtais rezultatīvākais hokejists, kā arī nupat ticis pārcelts no ceturtā uz trešo uzbrucēju virknējumu.

Tomēr tas nav ietekmējis uzbrucēja nopietno attieksmi pret treniņiem. Pēc pirmdienas treniņa Bļugers, kā arī komandas biedri Kevins Čērčmens un Drū O'Konors sākotnēji palikuši trijatā, strādājot pie metienu pielabošanas vārtu priekšā, raksta medija "DK Pittsburgh Sports" žurnāliste Teilora Hāsa.

Savukārt pēc tam Bļugers ar Čērčmanu uz maiņām viens otram palīdzējuši trenēt metienus bez ripas apstādināšanas, raksta "Tribune Review" žurnālists Sets Rorabo.

I'm not sure this would be allowed in a game but Teddy Blueger is "throwing" one-timer passes to Kevin Czuczman: pic.twitter.com/kswHJF1C1f