Video: Tenisiste aizmirst taibreika noteikumus un pārsteidzīgi svin uzvaru

Neērtā situācijā trešdien nonāca amerikāņu tenisiste Daniela Kolinsa, kura Austrālijas atklātā čempionāta otrajā kārtā pārāk ātri gribēja atzīmēt uzvaru.

Otrās kārtas cīņā Kolinsa trešā seta taibreikā bija vadībā ar 6:3 pret čehieti Karolīnu Muhovu un pēc pretinieces sitiena autā tika arī pie septītā punkta. Amerikāniete, aizmirsusi, ka "Grand Slam" turnīru izšķirošajos setos taibreiki tiek izspēlēti līdz desmit punktiem, nometa raketi, metās svinēt uzvaru un pie tīkla atvadīties no pretinieces. Bija nepieciešams kāds brīdis, kamēr viņa saprata, ka spēle tomēr jāturpina.

