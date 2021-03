Video: 'Thunder' basketbolistam apkaunojošas neveiksmes uzbrukumā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Oklahomasitijas "Thunder" spēlētājs Teo Madelons piedzīvoja ļoti neveiksmīgu epizodi pretuzbrukumā, ko jau savam kuriozu topam nolūkojis Šakils O'Nīls.

Mačā pret Minesotas "Timberwolves" Madelons pretuzbrukumā devās uz grozu pilnīgā vienatnē, tomēr viņa mestais metiens no groza apakšas bija neveiksmīgs. Viņš pats tika pie bumbas, un atkārtotā mēģinājumā mēģināja to triekt grozā, tomēr atkal neveiksmīgi.

"Thunder" basketbolisti šajā mačā ar rezultātu 112:103 pārspēja "Timberwolves".

