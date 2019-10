Video: Tiesnesis demonstrē augstāko 'pilotāžu' - neredzēta 'pendele' Vācijas futbolā

Neierasta situācija fiksēta Vācijas otrās līgas futbola čempionāta spēlē, kurā tiesnesis spilgti demonstrēja visu sīkāko noteikumu pārzināšanu un pamatoti piešķīra 11 metru soda sitienu šķietami nevainīgā brīdī.

Interesantais gadījums noticis Ķīles "Holstein" un "Bochum" spēlē. "Bochum" uzbrucējam Silvere M'Busī nesanāca labs sitiens pa vārtiem, bumba aizlidoja garām vārtiem, bet tai pieskārās viens no "Holstein" komandas rezervistiem Mihaels Eberveins, kurš iesildījās aiz vārtiem.

Spēles galvenais tiesnesis Timo Gerahs palūdza VAR palīdzību un konstatēja, ka Eberveins bumbai pieskārās, pirms tā atstāja laukumu. "Holstein" rezervists saņēma brīdinājumu, bet "Bochum" ieguva tiesības izpildīt 11 metru soda sitienu – to realizēja M'Busī, 38. minūtē panākot 1:1.

Ķīles komanda gan mačā uzvarēja ar 2:1 un komandas rezervista paviršība šoreiz dārgi nemaksāja.

This happened in the Bundesliga II yesterday. The striker takes a shot that goes wide for a goal-kick but the opposition player warming-up touches the ball before it goes out of play, VAR reviews the incident and gives it as a penalty.