Video: Timma demonstrē triku ar bumbu un met izaicinājumu faniem

View this post on Instagram

Do you miss basketball as much as I?))) I'm challenging you!!! 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 let's go - show me what you can!!! And maybe you will win my pair of shoes or my game t-shirt! Make sure you tag me and do hashtag #TimmaChallenge and I will pick a winner! Let's stay positive and hope all this goes away as soon as possible! 🙏🏼🤞🏼🏀 Вы соскучились по баскетболу так же как я ? Ок, вот челендж . Покажите мне точно так же и лучший выиграет футболку и кроссы от меня . Отмечай меня и ставь хештег #TimmaChallenge Все будет круто 🙏🏼🤞🏼🏀

A post shared by 𝙅𝙖𝙣𝙞𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙢𝙖 (@janis.timma) on Apr 16, 2020 at 11:06am PDT