Video: Trakā veidā iemet trīs punktus NCAA mačā

Īpatnējā veidā ceturtdien tika gūti Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionāta basketbola mačā, trīs punktus iemetot pēc bumbas atsišanas pret aizsardzības spēlētāju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

NCAA vīriešu basketbola turnīrā Minesotas universitātes "Golden Gophers" ar 58:55 uzvarēja Čikāgas štata universitātes "Cougars" basketbolistus, tiekot pie sestā panākuma turnīrā.

Panākums tika gūts ar trīs punktu tiesu, turklāt tieši trīs no 58 Minesotas gūtajiem punktiem tika gūti ārkārtīgi amizantā veidā. Pirmā puslaika beigās komanda devās ātrajā uzbrukumā, Džeimisons Batls no trīspunktu metiena līnijas veica asu piespēli partnerim uz groza apakšu, taču bumba atsitās pret aizsarga rokām un atrada ceļu grozā.

No time like the present to flip the script, though. Minnesota gets into the bulk of its B1G slate in January.

Definitely one of the wildest buckets I ever seenpic.twitter.com/ugux9v0xZ4 — Overtime (@overtime) December 23, 2022

Sākotnēji Minesotas komandai tika pieskaitīti divi punkti, taču pēc tas tika izlabots uz trim punktiem Batla kontā.