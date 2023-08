Video: Turcija apbrīnojamā veidā panāk pagarinājumu pārbaudes spēlē pret Itāliju

Trentino basketbola kausa izcīņā piektdien, 4. augustā, vienā no pusfināliem mājiniece Itālija ar 90:89 pieveica Turciju, kas pirms tam neticamā veidā panāca pagarinājumu.

Pamatlaika izskaņā Itālija bija vadībā ar 75:72 un varēja nodrošināt mierīgas pēdējās 12 sekundes, tomēr Marko Spisu netrāpīja savu otro soda metienu. Turcija gan nespēja nosargāt bumbu, to ieguva itāļi un tas pats Spisu piecas sekundes pirms pamatlaika beigām izvēlējās izdarīt brīvu tālmetienu. Tas nebija precīzs, bet atlēkušo bumbu izcīnīja Sadiks Emirs Kabača, uzreiz izpildot izmisuma metienu pāri visam laukumam – un metiens bija precīzs!

Sadik Emir Kabaca with the full-court shot of the year to force OT in Turkey's friendly game against Italy 🤯pic.twitter.com/88Hbz7ScnU