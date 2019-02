Video: TV komentētājs par mata tiesu izvairās no ripas

Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pirmdien, 18. februārī, par mata tiesu no galvas traumas izvairījās pazīstamais NHL komentētājs un analītiķis Pjērs Makgvairs.

NHL spēlē pirmdien Tampabejas "Lightning" ar 5:1 pieveica Kolambusas "Blue Jackets", bet vēlāk par īstu interneta sensāciju kļuva gadījums laukuma malā. Vienā no epizodēm ripa izlidoja ārpus laukuma, tikai par dažiem centimetriem nolidoja gar Makgvaira seju un trāpīja tieši kamerā, kas to visu bija filmējusi.

Spēļu laikā Makgvaira komentārs tiek pasniegts rubrikā "Inside the glass". Kā vēlāk ironizēja "NBC Sports" komentētāji, "mēs šodien patiešām bijām "iekšā stiklā" ("Inside the glass").

"Tonight - we REALLY go 'Inside the Glass.'" - @JohnForslund

A close call for @NHLonNBCSports' Pierre McGuire in his usual broadcast position between the benches during the @BlueJacketsNHL v. @TBLightning game on @NBCSN.

"It's all part of what goes on down here." - McGuire pic.twitter.com/4FgztGJakB

