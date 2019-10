Video: vārtsargs pēc nospēlētām 13 sekundēm nopelna sarkano kartīti Turcijas čempionātā

"Konyaspor" komandas vārtsargs Serkans Kirintili Turcijas čempionāta spēlē tika noraidīts no laukuma pēc nospēlētām 13 sekundēm, kas ir jauns turnīra antirekords.

Turcijas superlīgas spēlē, kurā "Konyaspor" tikās ar "Yeni Malatyaspor, pēc nospēlētām 13 sekundēm Kirintili pieņēma nesaprotamu lēmumu un ārpus soda laukuma tvēra bumbu savās rokās. Viņš pats uzreiz saprata, ko izdarījis un devās nost no laukuma un tiesnesis viņu pavadīja ar sarkanās kartītes parādīšanu.

Stop what you are doing and WATCH this now 🤣 Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this 🤦‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/oCfHLvQYjS