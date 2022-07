Video: Zviedrijas izlases līdzjutēji kaitina Dončiču ar saukli 'pārvērtēts'

Zviedrijas basketbola izlases līdzjutēji svētdien Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā kaitināja Slovēnijas valstsvienības zvaigzni Luku Dončiču, saucot, ka viņš ir pārvērtēts.

Pirmajā ceturtdaļā Dončičs izpildīja soda metienus, un tajā brīdī Zviedrijas līdzjutēji angliski sauca "pārvērtēts, pārvērtēts". Dončiču tas uzjautrināju, bet situāciju vēl amizantāku padarīja, ka Dalasas "Mavericks" leģenda Dirks Novickis pievienojās šim sauklim, un to fiksēja televīzijas tiešraidē.

Protams, Novickis šiem saukļiem pievienojās tikai joka pēc, un viņš šobrīd strādā "Mavericks" komandas vadībā.

Swedish fans chanting "overrated" to Luka Doncic and Dirk Nowitzki joining in #FIBAWCpic.twitter.com/UYQSPTyMr6