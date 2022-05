'Wolsung' kļūst par pirmo profesionālo e-sporta komandu Latvijā

Par Latvijas vadošās e-sporta "Counter-Strike: Global Offensive" (CS:GO) komandas "Wolsung" ģenerālsponsoru kļuvusi "Spēlēt.lv Gaming" e-sporta organizācija, kas nodrošinās komandas tālāku attīstību un palīdzēs augstāku mērķu sasniegšanā.

Jaunā sadarbība ļāvusi "Wolsung" kļūt par pirmo profesionālo esporta komandu Latvijā pēdējo 10 gadu laikā, padarot CS:GO spēlēšanu par savu pilna laika nodarbi. Sadarbības ietvaros "Spēlēt.lv Gaming" nodrošinās trenera un spēlētāju algas, segs dalības izmaksas turnīros, kā arī nodrošinās pielāgotu treniņzāli esportam, kā arī atlētikas zāli fiziskajiem treniņiem. Sekmīgai izaugsmei nepieciešamie tehniskie risinājumi komandai tiek nodrošināti ar A/S "Capital" - vienu no Latvijas vadošajiem Latvijas informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmumiem - atbalstu, aprīkojot komandas treniņnometni ar "Capital NEO Gaming" datoriem.

"Wolsung" tika radīts 2015. gadā, ar domu, lai spēkotos ar Latvijas un Baltijas labākajām komandām. Laikam ejot, komandas sastāvs mainījās, bet tas netraucēja regulāri piedalīties populārākajās sacensībās - ESEA, CEVO līgās, kā arī spēlēt Baltijas LAN turnīros. Tā laika komandas kodols veidojās ap Sandi "ayriks" Rainski un Reini "hyskeee" Grīnbergu. Nostiprinot savas pozīcijas lokālajā arēnā, "Wolsung" bija spējīgi piesaistīt ar vien spēcīgākus un zināmākus vārdus savam sastāvam, dažu gadu laikā kļūstot par Latvijas atpazīstamāko zīmolu CS:GO komūnā.

🥳🥳🥳

We are proud to announce that today we are starting a partnership with @SpeletGaming!

This will allow us to fully focus on our dream and hopefully, we will not let our Latvian fans down. #WolsungArmy 🇱🇻 pic.twitter.com/YQD2XdAl8T