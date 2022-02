Zibenīgi izpērk Jāgram veltītu īpašu naudaszīmi

Sveicot vienu no izcilākajiem valsts hokejistiem Jaromīru Jāgru apaļā jubilejā, Čehijā izlaista piemiņas banknote, kas tika zibenīgi izpirkts, vēsta vietējie mediji.

Jaromiram Jāgram šogad aprit 50 gadu, taču viņš joprojām ir aktīvs hokejists, spēlējot Kladno komandā Čehijas čempionātā.

Čehijas naudas kaltuve "České dukáty" un Valsts vērtspapīru tipogrāfija laidušas klajā kopumā 10 000 īpašas piemiņas banknotes, kas veltītas izcilajam hokejistam. Aversā redzams Jāgra portrets hokeja formā ar leģendāro 68. numuru, fonā ir čehu lauva un valsts karogs. Banknotes reversā ir svinības Prāgā ar plandošiem Čaheijas karogiem un uzraksts "Lepnums un gods ir uzvara" čehu un angļu valodās. Šī aina atsaucas uz 1998. gadu, kad Čehijas izlase uzvarēja Nakano olimpiskajās spēlēs, kā arī uz "zelta hettrika" laiku no 199. līdz 2001. gadam, kad čehi triumfēja trijos pasaules čempionātos pēc kārtas.

