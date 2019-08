Latvijas Regbija federācija norobežojas no konkrētā Delfos publicētā raksta par rasismu, kā arī vēlas lūgt labot vai precizēt rakstā norādīto informāciju, kas neatbilsts patiesībai.

Latvijas regbijā rasisma nav un Latvijas Regbija federācija iestājas pret rasismu un tā izpausmēm, kā arī pret rasistiskiem izteikumiem. Latvijas Regbija federācija uzskata, ka pēc viena gadījuma nedrīkst uzstādīt šādu vispārīgu diagnozi, kas tiek izteikta raksta virsrakstā – rasisms kā Latvijas regbija ēnas puse. Latvijas Regbija federācija uzsver, ka arī Latvijas čempionātā spēlē dažādas ādas krāsas un tautības spēlētāji, un ka līdz šim nav bijuši gadījumi, kas liktu bažīties par rasisma izpausmēm.

Kā jau minētajā rakstā ir norādīts, konkrētais incidents nemaz nav noticis Latvijas Regbija federācijas organizētajās sacensībās, bet Lietuvas Regbija federācijas rīkotajā “Baltic TOP League” (Baltijas TOP līga). Pēc World Rugby (Pasaules Regbija) organizācijas noteikumiem – primārā jurisdikcija par pārkāpumiem, kuri veikti spēles laikā, ir turnīra organizētājiem.

Konkrētās sacensības (Baltijas TOP līgu) rīko Lietuvas Regbija federācija, un tas nozīmē, ka sacensības notiek pēc viņu organizatoriskajiem noteikumiem. Gan spēles tiesneši, gan spēles komisāri, gan disciplinārā komisija, kas apkalpo šīs spēles, ir Lietuvas Regbija federācijas izvēlēti. Šādos apstākļos Latvijas Regbija federācijai nav tiesību iejaukties disciplinārlietu komisijas darbā, lietu izskatīšanā un apstākļu noskaidrošanā pat ja tur ir iesaistīti Latvijas Regbija federācijā reģistrēti spēlētāji. Tas būtu līdzīgi, ja Latvijas Hokeja federācija iejauktos Kontinentālās hokeja līgas disciplinārlietu komitejas darbā un lietu izskatīšanā saistībā ar hokeja klubu Rīgas “Dinamo”.

Latvijas Regbija federācija nekādā gadījumā neatbalsta Regbija kluba “Miesnieki” spēlētāja Toma Ziboļa, kurš ir arī Lietuvas izlases spēlētājs, iespējamos pārkāpumus, kas varētu būt saistīti ar rasistisku neiecietību. Tomēr to, kas konkrēti ir noticis, kurš ko ir pateicis vai nepateicis, jānoskaidro atbilstoši procedūrai un tā šobrīd ir Lietuvas federācijas jurisdikcija. Latvijas Regbija federācijai šobrīd nav neviena oficiāla iesnieguma vai lūguma pēc palīdzības par nepieciešamību jebkādā veidā iesaistīties šīs situācijas izmeklēšanā. Ja Lietuvas Regbija federācija lūgs palīdzību, tai tiks sniegta visa nepieciešamā informācija un palīdzība, kas varēs šo nepatīkamo lietu atrisināt.

Līdz ar to šajā situācijā galvenie komentāru sniedzēji par šo lietu būtu sacensību organizētāji Lietuvas Regbija federācija, regbija klubu Kauņas “Žalgiris” un “Miesnieki” pārstāvji, kā arī abi konfliktā iesaistītie spēlētāji. Tomēr Delfu rakstā situācijas vērtējums iegūts tikai no regbija kluba “Žalgiris”, bet pat aizskartā “Žalgira” spēlētāja viedoklis ņemts tikai no viena īsa sociālā tīkla komentāra.

Ja Lietuvas Regbija federācija konkrētās disciplinārlietas ietvaros konstatēs pārkāpumu Latvijas Regbija federācijā reģistrētam spēlētājam, par ko tiks piemērots disciplinārais sods, šis sods būs saistošs arī Latvijas Regbija federācijā.

Papildus Latvijas Regbija federācija norāda, ka arī saistībā ar otru atgadījumu - jūlijā notikušajā Eiropas čempionātā pludmales regbijā - Delfos ir pasniegta nepilnīga informācija.

Latvijas Regbija federācija nodevusi lietu Disciplinārajai komisijai, bet Disciplinārā komisija jau vairāk nekā divas nedēļas (sākot no 30. jūlija) gaida paskaidrojumus no iesaistītajām pusēm. Viena puse iesniedza savus skaidrojumus 11. augustā, otras puses skaidrojums līdz 18.08. vēl tiek gaidīts.

Disciplinārlietu izskatīšana nav Latvijas Regbija federācijas valdes sēžu uzdevums, to veic Disciplinārā komisija.

Latvijas Regbija federācija norāda, ka nav saņēmusi nekādu informāciju par incidentu no Eiropas čempionātā pludmales regbijā organizatoriem.

Sarkano kartīti Valters Raņķis saņēma pirmajā puslaikā spēlē pret Moldovu – par tiesnešu lēmumu apstrīdēšanu/necienīgu izturēšanos pret spēles amatpersonām, kad Latvijas izlase bija vadībā 3:0. Pirmais spēles puslaiks beidzās ar rezultātu 3:2, bet visā cīņā tika zaudēts ar 7:8.

Latvijas Regbija federācijas Disciplinārā komisija izskata incidentu, kas noticis pēc šīs spēles, bet sīkākus komentārus nav iespējams sniegt, lai neietekmētu lietas izmeklēšanas gaitu.

Latvijas Regbija federācijas

Valde