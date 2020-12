Atklātā vēstulē aicina atļaut sporta nodarbības bērniem un pieaugušajiem

Vairāki sporta nozares un aktīva dzivesveida pārstāvji atklātā vēstulē valsts augstākajām amatpersonām aicina pārskatīt Latvijā ieviestos ierobežojumus un atjaunot sporta nodarbības bērniem un pieaugušajiem

Vēstuli parakstījuši bijušais Latvijas hokeja izlases aizsargs, ledus halles "Kurbads" direktors Jēkabs Rēdlihs, "Volvo" sporta centra direktors Ēriks Miļuns, Latvijas Hokeja federācijas (LHF) vecāku padomes priekšsēdētāja Anda Masaļska, sporta deju kluba "Aurum" direktore Jeļena Daņilčenko un vairāki citi. Publicējam vēstules pilnu tekstu, pēc kura atrodams parakstītāju pilns saraksts.





Latvijas republikas Valsts prezidentam Egilam Levitam;

Latvijas republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei;

Latvijas republikas Ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam;

Izglītības ministrei Ilgai Šuplinskai;

Veselības ministrei Ilzei Viņķelei

Par nepieciešamību iespējami ātri atjaunot sporta nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Par fizisko aktivitāšu nozīmi Latvijas iedzīvotāju veselības veicināšanā

Kā sportisti, treneri un sporta dzīves organizatori vēršamies pie Jums ar aicinājumu pārskatīt ierobežojumus, kas liedz Latvijas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm. Sports nav izklaide, kā labpatīk uzskatīt atsevišķiem valdības vai ierēdniecības pārstāvjiem, bet gan tautas fiziskā un garīgā veselība. Sports nozīmē cilvēku imunitātes nostiprināšanu, slimību profilaksi un organisma dabisko aizsargspēju stiprināšanu. Liedzot bērniem, jauniešiem, pieaugušiem un senioriem sportot, ir pieļauta liela kļūda, kas būtu jālabo nekavējoši – pretējā gadījumā valsts mērogā mazkustība un adipozitāte radīs neatgriezenisku kaitējumu nākotnē. Mēs zinām, ka jau šobrīd adipozitāte un liekais svars piemīt ceturtai daļai bērnu un jauniešu. Pēc SPKC informācijas adipozitāte un mazkustība Latvijā ir ievērojami nopietnāka problēma nekā citās Eiropas savienības valstīs, un līdz ar to pieaug otrā tipa cukura diabēta, sirds mazspējas, hiperholesterinēmijas, vēža, garīgo slimību un citu neinfekcijas slimību incidence.

Sports palīdz ārstēt slimības, bet veselīgs dzīvesveids, stipra imunitāte, sporta aktivitātes , kustības, indivīda garīgā un psiholoģiskā veselība, svaigs gaiss pozitīvi ietekmē cilvēka organismu kopumā. Kā mēs labi zinām: pret Covid–19 nav tieši iedarbīgu zāļu. Lielā mērā izārstēšanās no koronavīrusa infekcijas ir tieši atkarīga no organisma aizsargspējām. Vēl vairāk – fiziski aktīvi cilvēki ar vīrusu inficējas ievērojami retāk, bet inficēšanās parasti notiek asimptomātiski, vai slimība norit vieglā formā.

Šobrīd mūsu valstī profesionālas ievirzes un masu sports ir aizliegts, cilvēku imunitāti grauj sēdēšana mājās, kā arī dabiskā mikrobioma iznīcināšana ar dezinfekcijas līdzekļiem. Ar sodiem, izolācijām, karantīnām, aizliegumiem, un birokrātijas psiholoģisko ietekmi palielinās to cilvēku skaits, kam izpaužas psihosomātiskas slimības. Ievērojami pieaugusi psihisko slimību incidence, īpaši depresija, spriedze, bet šīm slimībām līdzi nāk vardarbība, pašnāvības mēģinājumi, un tas savukārt korelē ar alkohola un narkotisko vielu pārmērīgu lietošanu.

Bērni bez sporta un fiziskām aktivitātēm tiek piespiesti augas dienas pavadīt pie datoriem, planšetēm un datorspēlēm, kas grauj bērnu veselību, veicina redzes pasliktināšanos, rada stājas traucējumus. Šobrīd bez sporta nodarbībām veseli bērni un jaunieši tiek mākslīgi padarīti par potenciāliem invalīdiem nakotnē. Diemžēl šī piespiedu situācija bērniem ir risks arī garīgām slimībām nākotnē.

Valsts prezidenta kungs, Saeimas priekšsēdētājas kundze, Ministru prezidenta kungs, Izglītības ministres kundze, Veselības ministres kundze!

Mēs jūs aicinām pārtraukt nepamatotos ierobežojumus sportam! Mēs Jūs aicinām ieklausīties fiziologu, sporta ārstu, kardiologu, pediatru viedoklī – bērniem (un arī pieaugušajiem) sports ir nepieciešams kā dzīvība, kā veselības stūrakmens. Mums kopā ir jāatsāk stiprināt sabiedrības, it īpaši, bērnu un jauniešu veselība ar masu un profesionālās ievirzes sportu.

Mēs Jums vēlamies norādīt, ka Ziemeļvalstīs, kuras Jūs savās runās parasti minat par piemēru, bērnu un jauniešu treniņi un sacensības nav aizliegtas, bet pieaugušo grupas turpina treniņus un sacensības atbilstoši precīziem noteikumiem, kas nosaka distancēšanos, treniņu un sacensību ilgumu, cilvēku skaita ierobežojumus telpās (lielākoties – ģērbtuvēs un dušu telpās). Arī mēs esam gatavi izpildīt šādus noteikumus, bet vajadzības gadījumā Jums palīdzēt pārtulkot un lokalizēt Ziemeļvastu izstrādātos noteikumus.

Šīs vēstules digitālā pielikumā mēs Jums nosūtam interesantu dokumentu – Izraēlas sporta ministra un vadošo Izraēlas sportistu vēstuli Izraēlas valdībai ar prasību nekavējoties atjaunot sporta un fizisko aktivitāšu nodarbības sabiedrībai, pamatojoties uz daudzām problēmām, kas jau ir radušās, bet īpaši – kas var rasties, ierobežojot sporta nozari. Uzklausot visus argumentus, Izraēlas valdība sporta aktivitātes atjaunoja ar nosacījumu, ievērot piesardzības vadlīnijas. Mēs saprotam, ka vēstule ivritā šobrīd ir tikai vizuāls pielikums, bet mēs Jums varam piedāvāt precīzu tulkojumu.

Valsts prezidenta kungs, Saeimas priekšsēdētājas kundze, Ministru prezidenta kungs, Izglītības ministres kundze, Veselības ministres kundze!

Mēs Jūs aicinām iedziļināties tautas veselības un tautas sporta atjaunošanas nepieciešamībā! Deviņos mēnešos kopš marta, kopš vairāk vai mazāk ir pārtrauktas sporta aktivitātes, radīti neatgriezeniski zaudējumi visai valsts sporta infrastruktūrai – pie kam mēs par sporta infrastruktūru uzskatām ne tikai Olimpiskos centrus, halles, baseinus un sporta zāles, bet arī sportistu fizisisko spēju mazināšanos, fiziski aktīvo cilvēku saistīto garīgo un psihololoģisko sabrukumu, bet īpaši antirekordu profesionālo un tautas sportistu zaudējumā visos sporta veidos. Pēc mūsu rīcībā esošiem datiem sportošanas aizliegums apdraud jauniešu dzīvi – īpaši tiem bērniem, kam ir atkarība no narkotikām, alkohola. Bērniem novērojama atkarību saasināšanās, ēšanas traucējumi, svara pieaugums, bet – kas ir ļoti nopietni, pieaug mēģinājumu skaits veikt paškaitējumu sev. Kopš marta sporta nozare sākusi strauji zaudēt bērnus, jauniešus un sportistus, kas līdz šim ir aktīvi trenējušies. Pastāv būtisks risks, ka viņi vairs nekad neatgriezīsies sportā, it īpaši tas skar jauniešus no tā saucamajām riska grupam. Tāpēc mēs aicinām atbildīgās amatpersonas ļaut turpināt sporta institūcijām strādāt sportistu un sabiedrības labā lai izvairītos vai vismaz mazinātu pieaugošo garīgās un fiziskās veselības kaitējumu nākotnē.

Ilgstošs un pastāvīgs aizliegums nodarboties ar sportu ir aplūkojams kā nepieļaujams līdzeklis Covid–19 infekcijas novēršanai, jo tas neattaisno mērķi. Tas ir uzskatāms par fizisku un garīgu kaitējumu sporta skolām, sporta vienībam, komandām, federācijām, sporta nozarei un sabiedrībai kopumā, pakļauj papildu riskiem gan sportistus, gan trenerus, gan tiesnešus, gan sacensību organizatorus, gan tehniskos darbiniekus un sporta klubu vadītājus.

Mūs satrauc valdības locekļu un īpašu atsevišķu Saeimas deputātu paziņojumi par nepieciešamību cilvēkus pilnīgu ierobežot mājās un krimināli sodīt par sportiskām aktivitātēm. Mūs satrauc atsevišķu ierēdņu un valsts darbinieku publiska, rupja un aizvainojoša attieksme un vēršanās pret tiem, kas cenšas atrast iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Diemžēl šobrīd ir ziema, ar daudziem sporta veidiem ārpus telpām nodarboties praktiski ir neiespējami.

Mēs Jūs aicinām uz konstruktīvu sarunu lai iespējami ātrāk atgaunotu iespējas bērniem un jauniešiem, kā arī amatiersportistiem un senioriem atgriezties pie treniņiem un sacensībām. Mēs esam gatavi palīdzēt izstrādāt distancēšanās, higiēnas un telpu ierobežojumu normatīvus, kas atbilst šodien plaši sastopamajai praksei Ziemeļvalstīs.