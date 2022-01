Daugavpils Futbola skola: LFF lobē konkrētu personu intereses un liek 'zem sitiena' sporta skolu

Daugavpils pilsētas dome 2021.gada augustā pieņēma lēmumu par līguma izbeigšanu starp pašvaldības dibināto Daugavpils Futbola skolu un privāto organizāciju, biedrību "Futbola Centrs "Daugavpils"". Lēmums bija pamatots ar to, ka 2019.gada 2.aprīli noslēgtais līgums par kopīgas futbola akadēmijas izveidi netika pildīts. Par šādu lēmumu attiecīgi tika paziņots arī Latvijas Futbola federācijai.

2021.gada 23.septembrī Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, viceprezidents Sergejs Kovaļovs un nu jau ģenerālsekretārs Arturs Gaidels ieradās Daugavpilī, lai kopīgi tiekoties ar Daugavpils domes priekšsēdētāju un Futbola centrs "Daugavpils" pārstāvjiem apspriestu Daugavpils futbola nākotnes iespējas. Tikšanās laikā Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš skaidri informēja visus klātesošs par pašvaldības plāniem Daugavpils Futbola skolai piedalīties Latvijas Futbola federācijas organizētajās sacensībās un veikt visu Daugavpils Futbola skolas audzēkņu pārreģistrāciju, kā to paredzēja 2019.gada sadarbības līgums starp Daugavpils futbola skolu un Futbola centru "Daugavpils".

Tikai pēc pašvaldības iestādes - Daugavpils futbola skola - sakārtošanas un interešu aizstāvēšanas Daugavpils pašvaldība būtu gatava atgriezties pie sadarbības ar kādu no privātajiem klubiem, ieskaitot arī Virslīgas klubu "BFC Dagavpils", kas ir biedrības "Futbola centrs "Daugavpils"" pārraudzībā. Latvijas Futbola federācijas prezidents tikšanās laikā atbalstīja pašvaldības vēlmi turpināt attīstīt bērnu un jauniešu futbolu pilsētā uz pašvaldības dibinātas Daugavpils Futbola skolas bāzes.

Kas notika pēc tam, kad Latvijas Futbola federācijas un privātā kluba pārstāvji atstāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja kabinetu? 2021.gada 18.oktobrī Latvijas Futbola federācijas valde pēkšņi pieņēma lēmumu par Daugavpils Futbola skolas izslēgšanu no Latvijas Futbola federācijas biedru kandidātiem, faktiski atņemot Daugavpils pašvaldības skolai iespēju piedalīties Latvijas Futbola federācijas rīkotajās sacensībās un veikt futbolistu reģistrāciju, kas ir faktiski vienīgais, ko var darīt Latvijas Futbola federācijas biedra kandidāts.

Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs Arturs Gaidels tādu organizācijas valdes lēmumu pamatoja ar to, ka iepriekšējo divu gadu laikā Daugavpils Futbola skola bija neaktīva. Daugavpils Futbola skola, kura saskaņā ar 2019.gada sadarbības līgumu līdz pat 2021.gada augustam bija nozīmīga Daugavpils Futbola akadēmijas sastāvdaļa, kas maksāja treneriem algu, sedza komandējumu izdevumus un nodrošināja ar treniņu un spēļu laukumiem visus Daugavpils jaunos futbolistus, apmaksāja komandu dalību Latgales reģionālajos čempionātos 8x8 futbolā un citos turnīros Latvijā un ārzemēs, rīkoja "Daugavpils cup" turnīrus un biedra kandidāta statusa atņemšanas brīdi jau iesniedza pieteikumus par vairāk kā 100 jauno futbolistu reģistrāciju - pēkšņi kļuva par neaktīvu!?

Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Arturs Gaidels, skaidrojot Daugavpils futbola skolas izslēgšanu no kandidāti saraksta, atsaucās uz veikto biedru kandidātu auditu, kas ir kļuvis par pamatu Daugavpils Futbola skolas izslēgšanai no Latvijas Futbola federācijas biedru kandidātu saraksta. Šeit izgaismojas situācija, kura neliecina par Latvijas Futbola federācijas vēlmi strādāt futbola interesēs - ja Gaideļa kunga piesauktais audits ir noticis pirms viņš kopā ar Latvijas Futbola federācijas prezidentu bija ieradies pie Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja, tad kāpēc Latvijas Futbola federācijas pārstāvji neinformēja par plānoto izslēgšanu vai nepiedāvāja kādu risinājumu? Ja audits tika organizēts jau pēc iepriekš pieminētās tikšanās, tad tā ir apzināta rīcība, lai nepieļautu pašvaldības skolas dalību Latvijas Futbola federācijas sacensībās!!!Izbrīnu rada fakts, ka, pieņemot tik atbildīgu lēmumu, neviens no Latvijas Futbola federācijas valdes locekļiem vai amatpersonām pat nemēģināja noskaidrot, kā tad īsti ir ar to Daugavpils Futbola skolas aktivitāti.

Lēmumu izslēgt Daugavpils futbola skolu no biedru kandidātiem Latvijas Futbola federācija pieņēma valdes sēdē 18.10.2021., taču publiski pieejamajam valdes sēdes protokolam nav pievienots izslēdzamo organizāciju saraksts, bet lēmuma izraksts tika nosūtīts uz e-pasta adresi, kas nav pieejama Daugavpils Futbola skolas administrācijai. Līdz ar to par skolai nozīmīgo lēmumu Daugavpils Futbola skola uzzināja tikai decembra vidū, reaģējot atbilstoši skolas un audzēkņu interesēm 16.decembrī nosūtot vēstuli Latvijas Futbola federācijas valdes locekļiem, kā arī iesniedzot jaunu pieteikumu Latvijas Futbola federācijas biedra kandidata statusa iegūšanai.

Nemot vērā, ka Latvijas Jaunatnes čempionāta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 31. janvāris, tad šobrīd viss liecina par to, ka Latvijas Futbola federācijas vadība dara visu, lai liegtu Daugavpils Futbola skolai iespēju pieteikties Latvijas Futbola federācijas sacensībām. Ja Daugavpils Futbola skola nav kaut vai organizācijas biedra kandidāts, audzēkņi sacensībās piedalīties nevar.

Kas notiks tālāk? Gadījumā, ja Daugavpils Futbola skolai netiks nodrošināta iespēja pieteikties Latvijas Jaunatnes čempionatām, tad es, kā pašvaldības dibinātas izglītības iestādes direktors, nevarēšu nevienu komandu un nevienu audzēkni komandēt uz sacensībām, kur nepiedalās Daugavpils Futbola skola. Cik es saprotu, Latvijas Futbola federācijas vadības un Futbolas centra "Daugavpils" pārstāvji, no kuriem viens ir Latvijas Futbola federācijas valdes loceklis, bet otrs ir sacensību komitejas priekšsēdētājs, plāns ir nepieļaut Daugavpils Futbola skolas pieteikšanos Latvijas Jaunatnes čempionātam. Šāda situācija tiek radīta ar mērķi piespiest pašvaldību noslēgt sadarbības līgumu ar Futbola centru "Daugavpils", uz biedrībai izdevīgiem noteikumiem, jo Futbola centram "Daugavpils" ir piešķirtas vietas Latvijas Jaunatnes čempionātā, neskatoties uz to, ka Futbola centrs "Daugavpils" pašlaik ir tikai futbolistu licenču turētājs, kas neorganizē mācību/ treniņu procesu, nemaksā algas treneriem un nerealizē profesionālās ievirzes programmu.

Faktiski, riskējot ar Daugavpils Futbola skolas nākotni un vairāku simtu jauno futbolistu treniņu procesu, Latvijas Futbola federācijas vadība kopā ar privātās organizācijas pārstāvjiem šantažē pašvaldību un cenšas panākt labvēlīgus nosacījumus savu valdes locekļu privātai organizācijas uz pašvaldības budžeta rēķina. Šeit jau nav vērts runāt par lēmumu tiesiskumu vai caurspīdīgumu un pamatojumu. Īpaši žēl, ka Latvijas Futbola federacijas valdes locekļi, skaidri apzinoties situāciju un iespējamās sekas, arī klusē. Esam sūtījuši vēstuli ar situācijas aprakstu arī Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un Latvijas Sporta federāciju padomei (LSFP), bet pagaidām nekādu reakciju neesam saņēmuši.

Mēs neprasām neko vairāk, kā - ļaujiet pašvaldības skolai, par valsts un pašvaldības lidzekļiem, pašai piedalīties sacensībās, nevis uz bērnu rēķina aizstāvēt sev pietuvināto intereses.

Latvijas Futbola federācijai ir vēl dažas dienas līdz 31.01.2022, lai piešķirtu Daugavpils Futbola skolai biedra kandidāta statusu un tik klaji neaizstāvētu konkrēta valdes locekļa un citu pietuvināto personu savtīgās intereses, bet darītu savu tiešo uzdevumu - rūpēties par futbola attīstību Latvijā!