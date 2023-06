Investoru un mazākuma akcionāru biedrībai bažas par LOK prezidenta amatu kandidātu

Investoru un mazākuma akcionāru biedrība (IMAB) pauž bažas par Latvijas Olimpiskās (LOK) komitejas integritāti pēc medijos izskanējušās informācijas ar to, ka uz LOK prezidenta amata kandidē Latvijas Volejbola federācijas prezidents Jānis Buks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

IMAB uzskata, ka Latvijai un LOK ir bīstami par prezidentu ievēlēt personu, kura ir bijusi instrumentāla trīs miljonu eiro vērtu aktīvu izkrāpšanā vai izzagšanā no AS "Olainfarm". Jānis Buks bija AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs, laikā kad AS "Olainfarm" "pārdeva" uzņēmumu SIA "First Class Lounge", kuram piederēja 3 miljonus EUR vērta villa Taizemē. Zaudējot šo villu Taizemē AS Olainfarm tika izkrāpti trīs miljoni eiro un tika apkrāpti mazākuma akcionāri. Daudzi domā, ka šis noziedzīgais darījumus noticis AS "AB CITY" tā laika patiesā labuma guvēja Andreja Leiboviča interesēs, lai tādejādi norēķinātos ar vienu no AS "Olainfarm" lielajām akcionārēm, kura bija ieradusi lietot šo villu savām personiskajām vajadzībām. Ja tā, tad gan Jānis Buks, tad gan Andrejs Leibovičs būtu jāuzskata par noziedzīgas organizācijas locekļiem, kuri piedalījušies AS "Olainfarm" mazākuma akcionāru apkrāpšanā.

Tāpat ir zināms, ka relatīvi nesen – apmēram 2021. gadā, kriminālpolicijā ir bijusi uzsākta resoriskās pārbaudes lieta par Jāņa Buka iespējamo komerciālo uzpirkšanu saistībā ar maksājumiem Latvijas Volejbola Federācijai. Arī tur kā naudas maksātājs figurē uzņēmums, kura patiesais labuma guvējs esot bijis Andrejs Leibovičs.

Jānis Buks kā AS "Olainfarm" padomes loceklis tika saņēmis dāsnu kompensāciju par kļūšanu no AS "Olainfarm" padomes locekļa par valdes locekli 2021. gada jūnijā. Savukārt AS "Olainfarm" kompensācijas vietā bargi vērsās tiesā pret vairākiem citiem padomes locekļiem, kuriem bija iebildumi pret to, ka Andreja Leiboviča grupējums pārņem kontroli pār AS "Olainfarm". Vairākiem mazākuma akcionāriem ir aizdomas, ka šī dāsnā J. Bukam izmaksātā kompensācija varētu būt AS "AB CITY" patiesā labuma guvēja Andreja Leiboviča veiktas Jāņa Buka komerciālās uzpirkšanas sastāvdaļa.

Darbības atklātību un caurspīdīgumu neveicina arī tas, ka Jānis Buks ir centies izmantot policiju un draudus ar kriminālprocesu uzsākšanu, lai censtos slēpt par sevi nelabvēlīgas informācijas publiskošanu medijos.

IMAB izsaka bažas, ka persona ar nopietnām reputācijas problēmām var pretendēt uz augstāko amatu Latvijas Olimpiskajā Komitejā, kura pārstāv ne tikai olimpisko sportu, bet arī visu Latviju.