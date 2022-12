Kārlis Lejnieks: Ar nacionālās loterijas palīdzību izdevies pilnveidot LOK ilggadīgo programmu 'Sporto visa klase'

Divi pandēmijas gadi, kas lielākoties aizvadīti četrās mājas sienās, ir nodarījuši nopietnu kaitējumu sabiedrības veselībai kopumā. Viennozīmīgi kustību un socializēšanās ierobežojumi ir ietekmējuši arī bērnu un pusaudžu fizisko un mentālo veselību. Arvien biežāk eksperti runā par bērnu un jauniešu nomāktību, psihosomatiskiem traucējumiem un pat depresiju. To nedrīkst atstāt bez ievērības, līdz ar to ir jāveicina bērnu un jauniešu interese un iesaiste sportiskās aktivitātēs, kas rada prieku, ļauj socializēties un uzlabo mentālo veselību.

Zinātnieki gadu gaitā ir pierādījuši sporta pozitīvo ietekmi faktiski uz visiem jauniešu dzīves aspektiem:[1] sportošana veicina serotonīna veidošanos, kas uzlabo garastāvokli, atraisa endorfīnus jeb "laimes hormonus" un samazina stresa hormona kortizola līmeni. Attiecīgi, sportošana samazina stresu, paniku un depresiju. Tāpat piedalīšanās sporta aktivitātēs samazina riskus, ka jaunieši aizrausies ar kaitīgiem ieradumiem. Komandu sporta veidi uzlabo izturību, empātiju, pārliecību par sevi un attīsta spēku. Ir arī pierādīts, ka sportiskās aktivitātes uzlabo radošumu un kognitīvo attīstību. Bērni un pusaudži, kas piedalās komandu sporta spēlēs, arī ārpus sporta uzrāda labākus sasniegumus un sadarbības prasmes ikdienas komandas darbā, kas nav tieši saistīts ar sportu.

Ir neskaitāmi pētījumi, kas pierādījuši, ka garīgā veselība un fiziskās aktivitātes ir cieši saistītas, un tas jo īpaši svarīgi ir bērniem. Mazkustīgs dzīvesveids jaunībā var novest pie veselības problēmām salīdzinoši jaunā vecumā pieaugušajiem. Skolas laikā gūtie ieradumi ir pamats turpmākajām dzīves izvēlēm. Sportošana arī veicina attiecību veidošanu ar vienaudžiem, trenējot ne tikai ķermeni, bet arī sociālās prasmes, kas pandēmijas laikā vairāk atstātas novārtā, savstarpēji komunicējot nevis aci pret aci, bet gan ar dažādu viedierīču palīdzību.

Ar valsts, Eiropas fondu atbalstu vairākas skolas Latvijā ir piedzīvojušas sporta infrastruktūras renovāciju, taču daudzviet joprojām trūkst inventārs, nav iespējas algot dažādu jaunu sporta veidu trenerus, kā arī ir citas nepilnības, ko varētu atrisināt papildu finanšu līdzekļu piesaiste.

Pērn Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar nacionālo loteriju uzņēmumu "Latvijas Loto" rada veidu, kā papildināt un uzlabot LOK ilggadīgo programmu "Sporto visa klase", lai atbalstītu ieinteresēto pušu – skolu vadības, sporta skolotāju, klašu audzinātāju, vecāku u.c. interesi turpināt piedalīties vai iesaistīties programmā "Sporto visa klase". Tika izveidota sporta un aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīva "Kustība, kas vieno". Tās ietvaros "Latvijas Loto" organizē divas īpašas sporta atbalsta loterijas - momentloteriju "Sporta loterija" un interaktīvo izlozi "Sporto visi", un daļa no to ienākumiem tiek novirzīta sporta vides attīstīšanai un sportiskās dzīves pilnveidošanai programmas "Sporto visa klase" skolās, kā arī, lai veicinātu sporta talantu atlasi un to izaugsmi, iniciatīva atbalsta jauniešu pašizaugsmes nometnes "Personības akadēmija" rīkošanu.

Pateicoties sabiedrības atsaucībai un iesaistei "Latvijas Loto" rīkotajās sporta atbalsta loterijās līdz šim ar to atbalstu 52 Latvijas skolas jau saņēmušas finanšu līdzekļus sporta un aktīvā dzīvesveida veicināšanai. Gada laikā no sporta atbalsta loterijām novirzīts finansējums 375 000 eiro apmērā. No šīs summas 260 000 eiro ir finansējums skolām sporta dzīves uzlabošanai, bet 115 000 eiro nometnes organizēšanai.

Skolas, kas iniciatīvas ietvaros saņēmušas 5000 eiro sporta vides uzlabošanai, galvenokārt to izmantojušas dažādu sporta veidu inventāra un ekipējuma iegādei, kā arī sporta infrastruktūras pilnveidošanai mācību iestādē un tai pieguļošajā teritorijā, piemēram, uzstādot āra trenažierus. Atsevišķas mācību iestādes, pateicoties finanšu atbalstam, attīstījušas arī tādus jaunus sporta virzienus kā skrituļslidošana un rollerslēpošana, kā arī īstenojušas aktīvās atpūtas, tostarp, tūrisma pulciņu izveidi.

Nometnē "Personības akadēmija", šī gada jūnijā piedalījās 50 jaunieši no 23 dažādām Latvijas skolām - projekta "Sporto visa klase" dalībniecēm. "Personības akadēmija" norisinājās Valmierā, atjaunotajā J. Daliņa stadionā, kur deviņu dienu laikā jauniešus iedvesmoja daudzi Latvijas vadošie sportisti un dažādu jomu speciālisti, kuri vadīja nodarbības un izzinošas spēles par Olimpisko vēsturi, fizisko un emocionālo labsajūtu, kā arī runāja par jauniešu sociālo atbildību, karjeras izvēli un izaugsmes iespējām. Nometni augsti novērtēja gan dalībnieki, gan viņu vecāki, jo tā bija interesanta, saturiski pārdomāta un lietderīga nometne, kurā iegūtās zināšanas un pieredze visai dzīvei. Pateicoties partneriem un nometnes atbalstītājiem, jauniešiem bija iespēja piedalīties nometnē bez maksas. Plānots, ka sadarbības ietvaros, arī nākamgad turpināsim šo tradīciju.

Uzskatu, ka šo skolu pozitīvā pieredze kā labais piemērs var kalpot arī citām Latvijas skolām, lai izmantotu iespēju un pieteiktos programmā "Sporto visa klase". Tā ir iespēja ne tikai uzlabot skolas sporta vides infrastruktūru vai iegādāties jaunu inventāru, bet arī attīstīt jaunus sporta virzienus, atklāt jaunus sporta talantus un veicināt bērnu un jauniešu interesi par kustību, kas ļauj attīstīt fiziskās dotības un vairo dzīvesprieku.

Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne. Latvijas nākotne ir mūsu pašu rokās. Ieguldot bērnu un jauniešu fiziskajā veselībā šodien, mēs stiprinām visas nācijas fizisko un mentālo veselību nākotnē.



