Madonas novads: mērķtiecīga infrastruktūras attīstība piesaista arvien vairāk starptautiskus sporta pasākumus

Madonas pašvaldības pārvaldībā esošā sporta un atpūtas bāze "Smeceres sils" attīstība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Madonas novadā pēdējos gados aizvadīti vairāki, vērienīgi starptautiski sporta pasākumi. Šī ziema šajā ziņā ir īpaši vērienīga – no janvāra beigām līdz marta vidum Madonas apkārtne kļūs par mājvietu četrām lielām sporta sacensībām.

Mērķtiecīga infrastruktūras attīstība, personības un veiksme – kas ir padarījis Madonas novadu par vietu, kur ik gadu norisinās starptautiski sporta pasākumi, stāsta novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

Jau pāris pēdējos gadus Madonas novadā ik gadu norisinās starptautiski sporta pasākumi, un šī ziema nav izņēmums. Kad tas sākās?

Madonas novads 2020. gadā ieguva Gada balvu sportā, un, es domāju, ka tajā brīdī mēs: sporta dzīves organizatori, sportisti, pašvaldība izjuta pateicību par iepriekšējos gados ieguldīto darbu. Tāpat izjutām arī to, ka arī cilvēki no citiem novadiem arvien vairāk ir dzirdējuši par sporta bāzi, mūsu novada sportistiem.

Ja skatāmies vēsturē, tad Smeceres sila ziemas sporta bāzi sāka veidot pagājušā gadsimta 80. gados, kad reģionā strauji attīstījās distanču slēpošana un biatlons. Ap to laiku arī sporta bāzē tika noasfaltēts aplis un uzbūvēta šautuve sākotnēji ar 12 mērķiem, bet vēlāk to skaits tika palielināts līdz 20. 2000. gadu sākumā iegādājoties pirmo retraku (traktors slēpošanas trašu efektīvai sagatavošanai) attīstības tempi uzņēma apgriezienus. Šobrīd ziemas sezonā pieejams plašs distanču slēpošanas trašu tīkls. Ja ir daudz dabīgā sniega, ar retraku un sniega motociklu sagatavoto trašu kopgarums pārsniedz piecdesmit kilometrus. Neskatoties uz dabiskā sniega daudzumu, katru gadu papildu tiek pūsts arī mākslīgais sniegs, kas trīs kilometrus garajā apgaismotajā distanču slēpošanas trasē dod iespēju slēpot no decembra sākuma līdz aprīlim. Sākot ar 2021. gadu tiek veidots arī sniega depozīts - sniegs, atbilstoši pārsegts, tiek saglabāts pa vasaru, lai ziemas sākumā varētu uzsākt slēpošanas sezonu pēc iespējas ātrāk.

2019. gadā tika izbūvēta moderna biatlona šautuve ar 30 apgaismotiem elektroniski mehāniskiem mērķiem, kas atbilst IBU prasībām starptautisku biatlona sacensību sarīkošanai, līdz ar ko, tā bija kā zaļā gaisma starptautisku biatlona pasākumu piesaistei. Sākotnēji 2021. gadā paredzētais Eiropas junioru čempionāts biatlonā, norisināsies šoziem, no 13. līdz 19. februārim. Paredzēts, ka tas pulcēs aptuveni 30 valstu komandas, un tas ir izaicinājums arī no virknes organizatorisko jautājumu, kam jau laicīgi gatavojas sacensību rīkotāji. Eiropas junioru čempionāts ir nākamais veicamais solis, lai jau nākotnē kandidētu uz arvien lielāku starptautisko biatlona pasākumu organizēšanu.

Ja raugās uz citiem starptautiskiem sporta pasākumiem, jāatzīmē arī ziemas orientēšanās sports. Līdz šim lielākie - 2013. gadā norisinājies Eiropas čempionāts, bet 2006. gadā – Pasaules kauss. Savukārt jau šomēnes, no 30. janvāra līdz 5. februārim, Latvijā norisināsies sezonas lielākais ziemas orientēšanās pasākums pasaulē, vienlaikus norisinoties Eiropas čempionātam, Pasaules kausa posmam, Pasaules junioru čempionātam un Eiropas junioru čempionātam. Pašlaik dalību apstiprinājušas 16 valstu komandas, bet kopējais atlētu un pavadošā personāla cilvēku skaits, ko būs jāuzņem sporta bāzei un Madonas novadam, pārsniegs 500 cilvēku atzīmi.

Distanču slēpošanā ierasts pasākums ir Skandināvijas kauss, kas uzņemts nu jau septiņas reizes. Tāpat jāatzīmē, ka 2019. gadā pirmo un vienīgo reizi līdz šim, Madonā norisinājās Pasaules čempionāts rollerslēpošanā, tajā pašā laikā aizvadīti jau septiņi Pasaules kausa posmi – tātad katru gadu augustā gaidām arī šo pasākumu. Papildu emocijas skatītājiem sniedz arī Latvijas un Madonas sportistu sasniegumi, kuri regulāri šo sacensību ietvaros kāpuši uz goda pjedestāla. Paralēli tam gan ziemā, gan vasarā norisinās Baltijas un Latvijas mēroga sacensības. Šogad kā viens no centrālajiem notikumiem ir arī Pasaules kauss kamanu suņu sportā, kas "Smeceres sils" trasē tiks uzņemts februāra izskaņā.

Arī Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" moto trasē regulāri norisinās Latvijas čempionāti un kausa izcīņas motokrosā, tāpat ikgadēji Latvijas un Baltijas enduro čempionāti. Šobrīd var uzskatīt, ka tā ir viena no labākajām motokrosa trasēm Latvijā un labākā enduro trase. 2019. gadā uzņēmām FIME Eiropas čempionāta posmu, bet uz nākotni raugoties, ir iestrādnes, lai organizētu Pasaules čempionātu enduro sportā.

Lai izpildītu starptautisko sporta federāciju prasības, nepieciešams izpildīt virkne prasību. Kā līdz šim izdevies piesaistīt finanses to realizēšanai?

Viss notiek mijiedarbībā. Lai piesaistītu starptautiskus sporta pasākumus nenoliedzami nepieciešama infrastruktūras attīstība un pilnveidošana. Tajā pašā laikā, darbs pie pasākumu piesaistīšanas, neaprobežojas tikai ar infrastruktūras jautājumiem, bet lielā mērā balstās uz iesaistīto cilvēku zināšanām, pieredzi, ieguldīto darbu un enerģiju. Ja izdodas kādu pasākumu piesaistīt, tas var kalpot kā pamatojums, piemēram, finansējuma piesaistei no valsts un pašvaldības līdzekļiem, turpmākai attīstībai. Nozīmīgs ir bijis arī ES struktūrfondu atbalsts un valsts investīcijas dažādu projektu realizācijā.

Arī pašvaldības budžeta iespējas, īpaši ņemot vērā šī brīža apstākļus, ir ierobežotas. Vienlaikus, mēs saprotam, ka pasākumu piesaiste kalpo par veidu kā atvest ievērojamu cilvēku skaitu uz pilsētu un novadu, kas paver iespējas tūrisma un apkalpojošās sfēras uzņēmumu attīstībai, tāpēc līdzekļi ik gadu tiek "meklēti" un, attiecīgi, piesaistīti pasākumu organizēšanai.

Kas varētu tikt uzskatītas par priekšrocībām Madonas gadījumā, lai pasākumu organizēšana turpinātos, un kas, savukārt, - par izaicinājumiem?

Šobrīd jau varu teikt, ka viena no lielākajām priekšrocībām, ir pieredze. Neatsverama palīgs pasākumu organizēšanā ir pašvaldības un iestāžu darbinieki un brīvprātīgie, kas nu jau iekrājuši pamatīgas zināšanas arī par dažādiem sporta veidiem, to prasībām. Nevar nepieminēt arī mūs tautas mentalitāti – vienmēr tiek sagādāti kultūras priekšnesumi, ziedi, viesmīlīga uzņemšana. Domāju, ka teju ikviens viesis jūtas gaidīts.

Kā lielākais izaicinājums novadā ir naktsmītņu skaits, kas pēdējos gados gan sāk palielināties. Tepat ap sporta un atpūtas bāzi uzbūvētas jaunas naktsmītnes, projektējas nākamās. Tas iepriecina, jo naktsmītņu skaits ir viens no svarīgākajiem aspektiem, lai uzņemtu lielus pasākumus. Tas ievērojami atvieglo arī loģistikas jautājumus – jo ir atšķirība, vai no naktsmītnes līdz bāzei ir 3 vai 30 kilometri.

Protams, izaicinājums ir arī finansējuma piesaiste, par ko gan uz pasākumiem galvu lauž attiecīgu sporta veidu federācijas, bet, kā jau minēju, arī pašvaldība iespēju robežās cenšas atbalstīt. Īpaši šoziem, es domāju, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tieši kopējais preču un pakalpojumu sadārdzinājums, kas budžetus liek pārplānot pat vairākkārtīgi.

Raugoties nākotnē, ir skaidrs, ka darbs neapstāsies, mēs esam lepni būt par attīstītāko ziemas sporta centru Latvijā, vienlaikus ieguldām lielu darbu sporta bāzes attīstībā, gan meklējot tam finanses, gan ar iesaistīto cilvēku darbu. Ir skaidrs, ka lai sekotu sportiskie panākumi, nepieciešama infrastruktūra. Mēs lepojamies kā ar sava novada, tā visas Latvijas sportistiem, bet lai rezultāti būtu, ir jāpalīdz ar visiem, pieejamajiem līdzekļiem. Šobrīd fokusā ir šī ziema ar četriem, ievērojamiem ziemas sporta pasākumiem, uz kuriem laipni aicināts ikviens. Tāpat, jāatzīmē, ka "Smeceres sils" trase ikdienā ir pieejama ikvienam interesentam, iespējams slēpes arī iznomāt un baudīt ziemas priekus, apgaismotā un labi sagatavotā trasē.