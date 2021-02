'Metta' iestājas pret bērnu spēļu un treniņu procesu ar smagā tipa bumbām

Futbola skolas "Metta" pretenzijas par Latvijas Jaunatnes čempionāta reglamenta izmaiņām attiecībā uz bumbas izmēru un komentārs par to ietekmi uz bērnu veselību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

26. janvārī Futbola skola "Metta" vērsās pie Latvijas futbola federācijas valdes ar lūgumu pārskatīt un veikt izmaiņas Latvijas Jaunatnes čempionāta reglamentā.

Tajā Attīstības un jaunatnes komiteja no 2021. gada sezonas paredzēja U-13 vecuma Elites grupas sacensības aizvadīt ar smagākā tipa jeb 5. izmēra bumbu [pirmo reizi 15 gadu laikā – aut.].

FS Metta vēstulē argumentēja, ka 5. izmēra bumbas izmantošana U-13 vecuma sacensībās nav pamatota ar Latvijas futbola specifiku un ietekmi uz bērnu veselību, norādot iemeslus:

Atbilstošu un kvalitatīvu 5. izmēra vieglā tipa bumbu trūkums futbola klubos treniņa un spēļu apstākļiem. Smagāka bumba ir parocīgāka akselerātiem, bet ir apgrūtinājums tehniskiem un mazāka auguma spēlētājiem, turklāt U-13 vecuma grupā var spēlēt arī tobrīd 11 gadus veci futbolisti. Smagāka bumba veicinās komandu spēles stila pakārtošanu tālajai piespēlei un spēka spēlei, nevis driblam un apspēlēšanai. Smagāka bumba arī no spēles izslēgs arī tādu elementu kā tālsitienu. Piektā izmēra bumba un spēle ar galvu negatīvi ietekmē bērnu veselību [īpaši smagā tipa bumba, ar kuru spēlē arī pieaugušo (!) čempionātā – aut.]. Smagāko bumbu izmantošana treniņu un spēļu procesā radīs negatīvu attieksmi un veicinās manāmu neapmierinātību no vecāku puses bērnu drošības apsvērumu dēļ.

Atsaucoties uz 4. punktu, FS Metta uzsvēra pēdējā laikā ir aktualizēto jautājumu par spēles ar galvu ietekmi uz profesionālu futbolistu veselību. The New Journal of Medicine veiktajā pētījumā tika secināts, ka, salīdzinot ar vidējiem populācijas rādītājiem, futbolistiem ir daudz augstāka iespēja saslimt ar CNS slimībām (Alcheimera, Parkinsona slimības).[1]

Arī Skotijas futbola federācija ir spērusi nākamo soli un veikusi ierobežojumus spēlei ar galvu gan treniņos, gan spēlēs, līdz pat 11 gadu vecumam vispār aizliedzot šo spēles elementu treniņprocesā. Pakāpeniska spēles ar galvu apmācība un pielietošana tiek rekomendēta tikai no 16 gadu vecuma.[2]

Problēmas aktualitāti iezīmē arī futbola starptautiskās asociāciju rekomendācijas: UEFA no 2020. gada jūnija ir izdevusi vadlīnijas par spēli ar galvu jauniešu futbolā, kurā viens no būtiskākajiem punktiem ir atbilstoša izmēra un svara bumbas izvēle attiecīgajā vecuma grupā. [3]

Bet skaidrojot atbilstoša izmēra bumbas attiecīgajai vecuma grupai, FIFA ir izstrādājusi rekomendācijas par bumbu izmēru jauniešu futbolā, kur U-13 vecumā ir paredzēts izmanot 4. izmēra vai retākos gadījumos vieglā tipa 5. izmēra bumbas.[4]

4. februārī Attīstības un jaunatnes komiteja uz šiem argumentiem atbildēja šādi:

Reglamentā nav paredzēta 5.izmēra atvieglotās bumbas izmantošana sacensībās. Klubi treniņnodarbībās izmanto inventāru atbilstoši savai futbolistu sagatavošanas koncepcijai. [jeb bumbas izvēle pēc katra kluba ieskatiem un iespējām, piemēram, U-13 vecuma grupā smagā tipa bumbas tāpat kā 3. līgas čempionātā – aut.] Vēstulē acīmredzot domāto pāragri nobriedušo futbolistu ("akceleranti") priekšrocības izpaudīsies spēlē neatkarīgi no bumbas izmēra, bet visizteiktāk tieši spēles epizodēs bez bumbas. Nav saprotams vēstulē paustais apgalvojums, ka standarta izmēra bumba veicinās spēli ar garajām piespēlēm un vienlaicīgi izslēgs tālsitienus. Pēc komitejas domām, šobrīd neproporcionāli daudz vārti tiek gūti ar tālsitienu pāri vārtsargam, izmantojot vecuma īpatnības. Vieglāka un mazāka bumba spēlētājam rada kārdinājumu pieņemt vienkāršākus lēmumus, jo spēles priekšmetu var nogādāt lielākā attālumā ar vienu sitienu. Rezultātā jaunie futbolisti spēlē neattīsta visas nepieciešamās futbola iemaņas un prasmes. Mēs sagaidām, ka standarta izmēra bumbas pielietošana motivēs iziešanu no sava laukuma puses ar saspēli pa zemi un kombicionālu un radošu spēli uzbrukumā, jo vienkārši aizsist bumbu uz pretinieka laukuma pusi vai iesist vārtos no puslaukuma vairs nebūs tik viegli. Pat ja spēlētāji pieņems vienkāršākus lēmumus, tas prasīs vairāk spēka, un rezultātā mums vismaz būs fiziski spēcīgāki futbolisti. Vēstulē paustais apgalvojums, ka "5 izmēra bumba un spēle ar galvu negatīvi ietekmē bērnu veselību" , nenosauc problēmu un ar to saistītos apstākļus. Komunikācija ar vecākiem ir katra kluba vadības atbildībā.

Komiteja arī atzīmē, ka profesionālu futbolistu CNS slimības nav saistītas ar spēli ar galvu jau no bērnu vecuma, un ka pētījumam nav sakarības ar bumbas izmēru un svaru bērnu futbolā [ignorējot iespējamos cēloņus – aut.]

Komiteja arī nesaskata pieņemtā lēmuma konfliktu ar vēstulē minētajām UEFA (3) un FIFA (4) rekomendācijām, lai gan, kā pati komiteja norāda vēstulē, to pamatā ir tirgus pētījumi, kā arī konsultācijas ar biedru asociācijām, klubiem un ražotājiem.

FS Metta iebilst pret šādiem grozījumiem un neuzņemsies atbildību par uzspiesta reglamenta punkta iespējamo ietekmi uz bērnu veselību īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī negrasās iet pretrunā ar UEFA un FIFA rekomendācijām. Futbolistu veselība un jauno spēlētāju drošība ir pirmajā vietā!

FS Metta pilno vēstuli lasi ŠEIT

LFF Attīstības un jaunatnes komitejas atbildes vēstuli lasi ŠEIT

[1] The New England Journal of Medicine, "Neurodegenerative Disease Mortality among Former Professional Soccer Players", Pieejams: ŠEIT



[2] BBC News, "FA guidelines: Children to no longer head footballs during training", Pieejams: ŠEIT

[3] UEFA, "UEFA Heading Guidelines for youth players", Pieejams: ŠEIT

[4] FIFA, "Youth Football Specification Recommendations", Pieejams: ŠEIT