Latvijas sporta kailais karalis pēdējā pusotrā gadā cenšas apģērbties un to arī viņam novēlu, bet šobrīd notiek tikai mājas fasādes kosmētiskais remonts, jo tad var sociālos tīklos likt skaistas bildītes. Bet aiz tās fasādes…

Turpinājumā neanalizēšu Latvijas futbola izlases spēles (lai gan nedaudz arī to varētu) vai virslīgas labāko komandu pēc xG rādītāja ("expected goals" jeb "sagaidāmie/prgnozējamie mērķi"), jo to veic Latvijas labākie futbola spēļu analizētāji. Bet es vairāk rakstu par sporta aizmuguri jeb par to, kas notiek aiz skaistām izkārtnēm un kabinetu šiltītēm.

Svaigākais, bet ne pēdējais, saistīts ar publikāciju portālā "Delfi" nu jau pirms diviem mēnešiem. Toreiz bēdīgi slavenā "Noah Jūrmala" vadītājs Aleksandrs Jakubovskis apgalvoja, ka savulaik LFF prezidents (šeit bija jābūt personas vārdam un uzvārdam) no futbola "ļaunā cilvēka" Oļega Gavrilova nopirka bēdīgi slaveno Kaspara Gorkša sarunu.

LFF joprojām nekādus komentārus nesniedz, LFF prezidents kaut ko centās dažiem žurnālistiem teikt, bet īsti pats nemāk vairs atbildēt uz elementāru jautājumu – ir vai nav ticies (varbūt pat nav pircis to sarunu) ar Gavrilovu. Te jāpiemin sporta žurnālista Raimonda Rudzāta raksts "Nejēdzība, cinisms un izgāšanās Latvijas sportā 2021". LFF prezidents izpelnījies titulu "Gada sporta funkcionārs". "Pēc šiem atklājumiem (te bija jābūt personas vārdam un uzvārdam) vispirms izturēja drāmas teātru cienīgu pauzi, publiskus komentārus nesniedzot, bet, kad tomēr vēra vaļā muti, tad pumpuri sprāga pa visu pagalmu…," LFF vadoņa darbību raksturo Rudzāts.