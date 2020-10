Parasti labu vai neko saka par nelaiķiem. Bet pēdējā laikā atkal līdzīgu nostāju – labu vai neko – nācies izjust no sporta sabiedrības pārstāvjiem. Viena šādu principu piekopoša biedrība tieši aizgāja pa "skuju taku", tā kā precedents ar karmu jau ir…

Ja kāds nezina, tad septembra beigās Rīgas "Dinamo" hokeja komanda teorētiski atradās karantīnā. Ja nebūtu masu mediji, tad būtu kā savulaik PSRS informatīvajā telpā – komanda vienkārši nespēlē, bet par iemesliem mēs neteiksim. Ja lasītāji domā, ka informāciju par Covid-19 gadījumiem Latvijas komandā var atrast Rīgas "Dinamo" informatīvajā telpā (mājaslapa, sociālie tīkli), tad jūs smagi maldāties. Kluba vadības taktika šajā jautājumā ir, burtiski tulkojot no krievu valodas, "ne tava suņa darīšana".

Šādu stratēģiju ietur arī pats KHL. "Spēle pārcelta", "Komandai piešķirts tehniskais zaudējums" - tie ir ziņojumi no KHL puses. Iemesls? Priekš kam hokeja līdzjutējam to zināt… KHL netieši to pašu saka – ne tava suņa darīšana.

Rīgas "Dinamo" un KHL uz sabiedrības interesēm ir uzspļaut. Labi, no mūsu skatu punkta štrunts par KHL rindās Krievijā notiekošo, lai viņi savā zemē risina savas problēmas. Bet Rīgas "Dinamo" vadības attieksmei tomēr vajadzētu būt pretimnākošai. Publiski neatzīt, ka ir saslimušie… Tas varbūt varētu būt rosinājums valstiskā līmenī – jebkurai organizācijai (SIA, biedrība, bērnudārzs, skola, nodibinājums, Ministru kabinets, utt.) par Covid-19 gadījumu publisku neziņošanu un nekomentēšanu pienākas kāds sods.