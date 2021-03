Uldis Strautmanis: 'Noah Jūrmala' un LFF strīds. Pēcvārds

Ar raksta publicēšanu šodien pieliku kādu punktu "Noah Jūrmala" sāgai un tās aprakstīšanai. Vai arī komatu… To rādīs laiks. Un notikumi. Jo ļoti iespējams, ka pagaidām ir tikai komats.

Pašu rakstu lasītāji var izlasīt ŠEIT, bet pēc informācijas ievākšanas, atbilžu gaidīšanas, faktu pārbaudes man palika daudz neatbildētu jautājumu. Un tie, visticamāk, paliks neatbildēti. Līdzīgi kā vairākās sarakstēs ar LFF, arī sarakstē ar LFF Disciplinārlietu komitejas (DK) vadītāju Jevgeniju Tverjanoviču-Bori skaidras atbildes netika sniegtas. Piemēram, kādēļ uz jautājumiem par 12. marta lēmumu tiek pieminēts 18. marts un apelācija?

Un ar datumiem ir vēl viena interesanta lieta. DK lēmumu pieņēma 12. martā, Apelācijas komiteja par lēmumu paziņoja 17. martā, bet finanšu eksperts iesniegtos dokumentus papildus izvērtēja 18. martā. Tad ko īsti DK vērtēja 12. martā, ko apelāciju komiteja 17. martā, ja finanšu eksperts Mālmanis slēdzienu sniedza 18. martā?

Aizdomas rada vēl viena nianse. "Noah Jurmala" rīcībā nav LFF finanšu eksperta Uģa Mālmaņa izslavētais slēdziens, kas bija par pamatu gan DK, gan apelāciju komitejas lēmumiem. Tad sanāk, ka LFF var "saražot" jebkādu slēdzienu, to nerādīt, bet cietusī puse pat nevar īsti neko argumentēt, jo pat nezina, kas tiek pārmests.

Visus šos jautājumus LFF varētu kliedēt, ja piekristu sarunai atbildīgās amatpersonas. Žēl, ka cilvēki nepiekrīt tiešai sarunai – telefonā vai tiešsaistē. Jo tad tu vari skaisti uzdot papildjautājumu vai vari pārprasīt. Šoreiz tas nav izdevies. LFF prezidents Vadims Ļašenko pēc tiešraides "Delfi TV" dabūja skaidroties saviem valdes locekļiem, "kā tad izgāzies sarunā ar to Strautmani", bet "Noah Jurmala" lietā neizrādīja vēlmi komentēt, jo īsti nav "viņa lauciņš", kam piekrītu. LFF Disciplinārlietu komitejas vadītāja Tverjanoviča-Bore pagājušajā gadā pēc telefonsarunas atrakstīja diezgan agresīvu epastu, liekot noprast, ka viņa nav devusi atļauju sarunā paustā publicēšanai, bet par "Noah Jurmala" lietu atsūtīja tikai rakstiskas atbildes. Savukārt LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, kurš jebkādos apstākļos ir gatavs atbildēt arī uz nepatīkamiem jautājumiem, par šo lietu nav visai kompetents… Tāds apburtais loks.

"Noah Jurmala" vadītājs Aleksandrs Jakubovskis (oficiāli viņš nav nemaz biedrībā kopš šī gada sākuma) nav nekāds eņģelītis un to zinās teikt ne tikai Daugavpilī. Salīdzinot ar pārējo Latviju, šajā Latgales pilsētā viņam pat ir labāks statuss zināmās aprindās, ko viņš savulaik esot izpelnījies ar klusēšanu. Arī runas par viņa saikni ar Oļegu Gavrilovu nedara godu. Bet cilvēka reputācija nedrīkst būt par iemeslu, lai komandu nepielaistu sacensībām. Vai tad ne tā?

Zinu, ka no malas izskatās, ka Strautmanis attaisno "Noah Jurmala", un saņemšu par to kritiku, bet Latvijas futbola dīķī esmu jau pieradis būt kā "sliktais puika". Ne pirmo reizi. Bet es piekritīšu Jakubovska teiktajam, ka "Noah Jurmala" vietā var būt jebkurš klubs, kas pēkšņi neiepatiksies un pār kuru ir kāda aizdomu ēna. Vai LFF ir veikusi mājas darbu un atradusi reālus pierādījumus tam, par ko runā visapkārt? Es par spēļu rezultātu sarunāšanām. Kur tad dižā sadarbība ar iekšlietu ministriju, ar UEFA, ar FIFA, ar starptautiskajiem uzraugiem? Ja ir papīri, tad parādiet.

Kur piekasīties, var atrast jebkuram klubam. Ja man piedāvātu 1:1 diskusiju ar LFF licencēšanas pārstāvjiem, es uzreiz varu nosaukt kādus piecus no visiem 52 paragrāfiem, ko pārkāpj klubi. Vai LFF ir pētījusi, no kurienes nauda ir klubu sponsoriem? Vai LFF pēta nodokļu situāciju klubos un attiecības ar Valsts ieņēmumu dienestu? Vai LFF pārbauda medicīnisko dokumentu patiesumu? Un citu dokumentu patiesumu? Atgādināšu, ka LFF pašai joprojām nav sabiedriskā labuma biedrības guvēja statuss, to ir zaudējuši vēl divi virslīgas klubi, kas liecina par zināmiem pārkāpumiem šajās organizācijās. Šiem pašiem diviem klubiem galvenie naudas devēji šobrīd ir arī Latvijas "melnajā sarakstā". Tas tā, starp citu, ja kāds grib diskutēt par "Noah Jurmala" jauno atbalstītāju "skeletiem".

Runājot par šiem jaunajiem investoriem. LFF Apelāciju komitejas pilnajā lēmumā, kas publiski pieejams LFF mājaslapā internetā, ir atklājusi "Noah Jurmala" iesniegtajos finanšu dokumentos redzamos jaunos sponsorus. Zinu, ka juristiem patīk atsaukties uz kādiem līdzīgiem gadījumiem, tad es, ņemot vērā precedentu, aicinātu LFF atklāt visu virslīgas klubu finanšu avotus un summas, kādas tie ir solījuši LFF licencēšanas komisijai.

Te maza atkāpe. Šobrīd LFF Godīgas spēles un ētikas komitijai vajadzētu "pēc panta" atlaist LFF Apelāciju komiteju. Jautāsiet – kādēļ? LFF juridisko institūciju nolikumā teikts, ka "Komiteju sēžu norise, apspriedes par izskatāmajiem jautājumiem, lietas apstākļi un citi fakti un apstākļi, kas komitejas locekļiem vai citām pieaicinātajām personām kļuvuši zināmi saistībā ar piedalīšanos komitejas darbā, ir konfidenciāli". Par šo "demokrātijas un atklātības paraugpantu" es uzzināju nejauši, jo uz to man savulaik norādīja LFF. Man ir aizdomas, ka par šāda panta eksistēšanu ne visai priecīga varētu būt Izglītības un zinātnes ministrija, jo Sporta likumā ir iestrādāts labas pārvaldības princips. Bet šis LFF juridisko institūciju nolikuma punkts kaut kā neiet ar to kopā…

"Noah Jurmala" sāgā vēl dažas lietas radīja šaubas par LFF rīcību. LFF valdes loceklis Kovaļovs, kurš ikdienā ir Tukuma Sporta skolas vadītājs un Tukuma novada domes deputāts (apbrīnojama spēja strādāt!), sarunas gaitā nejauši ieminējās, ka par "Noah Jurmala" īpašnieku maiņu viņu informējis LFF pārstāvis. Kad pajautāju, kurš tad tas bija un kurā datumā, uzreiz sarunu centās virzīt tālāk… Futbola aprindās mēļo, ka šis cilvēks bijis tas pats, kurš janvārī palīdzējis burtiski vienas dienas laikā dabūt sadarbības līgumu, lai licencēšanā nebūtu problēmu.

Ja runājam par Kovaļovu, tad cienītais Tukuma novada domes deputāts, LFF valdes loceklis sarunas laikā arī izmantoja citu sporta darboņu man bieži veltīto frāzi – "Strautmaņa kungs, jūs atkal interpretēsiet faktus un uzrakstīsiet neprecīzi". Lūdzot konkretizēt šos gadījumus, kad ir bijusi nepatiesi pasniegta informācija, Tukuma novada domes deputātam nācās atvainoties un atzīt, ka nevar tādus nosaukt.

"Noah Jurmala" notikumu secība arī liek aizdomāties. Klubs 4. februārī dodas uz treniņnometni Turcijā. 15. februārī (vismaz tāds datums esot uz dokumentiem) "armēņu investori" lauž līgumu. Bet paradoksāli, ka komanda turpina bez problēmām trenēties Turcijā, 25. februārī atgriežas mājās un nekas neliecina, ka ir kaut kādas problēmas. Vēl 1. martā soctīklos redzamas bildes, kā komanda pilnā sastāvā gatavojas virslīgas sezonai. Tobrīd – pagājušas vairāk nekā divas nedēļas – "armēņu investori" nav informējuši ne futbolistus, ne LFF par aiziešanu no "Noah Jurmala". Un tad pēkšņi sākas notikumu ķēde, kas, protams, ir "tikai sakritība". Protams.

Kādēļ "armēņu investori" tikai 5. martā vēršas pie LFF? Dīvaini, ka 9. martā – dienu pēc jauna maksājuma grafika noslēgšanas – LFF saņem "Dinamo Rīga" vēstuli (kas, starp citu, nav domāta skatīšanai DK). Tad pēkšņi 11. martā Tukuma Sporta skola izlemj lauzt līgumu, bet jau 12. martā LFF DK lemj atņemt licenci. Nedēļas laikā LFF var izmest jebkuru klubu, atrodot iemeslu. Iedomājieties, ka kādam uzņēmumam ir radušās negaidītas problēmas ("force majeure"), bet iestādes to ignorē un ātri panāk tā likvidēšanu. Ja skatāmies pēc faktiem, "Noah Jurmala" bija septiņas dienas, kurās vajadzēja atrisināt ne to vieglāko situāciju. Vai kāds no virslīgas klubiem būtu pārdzīvojis līdzīgu notikumu secību? Šaubos.

Un galvenais jautājums – kādēļ LFF DK? Uz šo jautājumu atbildes nav. LFF institūciju nolikums nosaka, ka "Komitejā izskatāmos jautājumus var ierosināt jebkurš Komitejas loceklis patstāvīgi vai arī pēc attiecībās LFF struktūrvienības ierosinājuma". Uz portāla "Delfi" jautājumu, kurš tad rosināja un kad šāds ierosinājums bijis (un kādēļ?), LFF skaidru un tiešu atbildi nesniedza. Kāds mistisks robots, kurš automātiski sadala lietas komitejām. Nav fizisku personu.

Es kolēģiem un dažiem sporta aprindu cilvēkiem esmu teicis savu viedokli "Noah Jurmala" sāgā. Man kaut kā sie notikumi asociējas ar 2009. gada rudeni un citu Daugavpils sāgu. LFF toreiz lepni paziņoja par Daugavpils "Dinaburg" galvenā trenera Tamaza Pertijas un kluba īpašnieka Oļega Gavrilovu diskvalificēšanu uz mūžu. Es toreiz laikam pirmo reizi izpelnījos no LFF vadības sliktus skatienus, jo atļāvos apšaubīt lēmumu. Man joprojām ir saglabāti toreizējie dokumenti, kuros nav nekādu tiešu faktu par Pertijas un Gavrilova saikni ar spēļu rezultātu ietekmēšanu jeb kā sauca "toto lietu". Un es aizrādīju par to LFF.

Atgādināt par LFF darbību sekām, par ko neviens no LFF nedabūja pat mazāko aizrādījumu? LFF knapi izglābās Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), pēdējā brīdī piekrītot mierizlīgumam – Pertijas reabilitēšanai. Un "Dinaburg" atsauca prasību, kas CAS būtu bez ierunām apmierināta. To man apliecinājuši gan Gavrilovs, gan Mežeckis, gan arī toreizējais LFF prezidents Guntis Indriksons.

"Noah Jurmala" gatavojas iesniegt dokumentus CAS. Un man ir aizdomas, ka mierizlīguma šoreiz nebūs. Kurš uzvarēs? To vērtēs CAS, kam neinteresē Latvijas futbola dīķis – Lozannas tiesneši vērtēs tikai un vienīgi dokumentus. Viņiem neinteresē, ko par Jakubovski un "Noah Jurmala" ("Lokomotiv Daugavpils") runā Daugavpilī, Kuivižos, Maltā vai Grostonas ielā 6b.