Svētdien bija plānā divi darbi saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ap pulksten 15 tas viss šķita mazsvarīgi. Ļoti mazsvarīgi. Bet vienu tomēr centīšos uzrakstīt. Par sporta personībām, federācijām, klubiem šajā grūtajā laikā.

Šobrīd visiem tieši un skaidri ir jāpasaka – Krievijas agresors Vladimirs Putins ir sajucis prātā. Aicinājumiem Krievijas tautai pamosties ir jāizskan no visām pusēm. Jo varbūt tieši tavs sekotājs ir vēl Krievijas informācijas telpas nozombēts un varbūt tieši tu vari glābt viņu no iznīcības. Ar savu ierakstu sociālajos tīklos. Jo tev tic un tev seko. Tas ir jāpasaka katras valsts ietekmīgākajiem cilvēkiem, personībām. Politiķiem, kultūras pārstāvjiem. Un sportistiem, sporta dzīves veidotājiem.

Turpinājumā es nerunāšu par "karodziņiem" sociālajos tīklos. Tāpat saprotu, ka ļoti daudzi šobrīd ir aizrāvušies ar īslaicīgajiem video (instagrama storiji, utt.), kas šobrīd ir stilīgi. Bet tie ir īslaicīgi. Nepaliekoši (ja vien kāds nav uztaisījis ekrānuzņēmumu vai ar programmu "novilcis" īso video). Tāpēc, atvainojiet, karodziņus un "storijus" pataupiet savu sekotāju skaita palielināšanai. Bet es runāju par skaidru, tiešu nostājas paušanu. Un nevajag man te "nejauc sportu ar politiku". Tas beidzās 21. februārī – dienu pēc Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm.

Piedodiet, ja kļūdos, bet šobrīd sociālajos tīklos redzu (atkārtošu, to ko varēja redzēt 24. februārī un arī vakar, šodien, nevis tikai uz 24 stundām) Dāvi Bertānu ar viņa skaidro nostāju, ka sports un aizvadītā spēle šobrīd ir mazsvarīga. Jo ir karš Ukrainā. Un okupantam ir jāaizvācas no ukraiņu zemes.

Otrs ir Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis, kurš šobrīd ir viens no vadošajiem valsts futbolistiem un visaugstāk novērtētais ārpus Latvijas robežām. "Krievu okupantu uzbrukums notiek Ukrainā un netālu no Latvijas, tāpēc to uztveru ļoti personīgi un tuvu," ierakstā saka Uldriķis, kuram aprīlī apritēs 24 gadi.

Trešais ir riteņbraucējs Toms Skujiņš, kurš ielicis bildi ar Brīvības pieminekli Ukrainas karoga krāsās. "Šis ir Brīvības piemineklis Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Brīvība ir vienīgā lieta, ko vēlas Ukraina un tās cilvēki. Lai tas ir jūsu domās. Sniedziet viņiem savu atbalstu jebkādā veidā. Mums visiem ir vajadzīgs, lai šis karš beigtos," ierakstīja Skujiņš, pievienojot tēmturus "#SlavaUkraini" un "#stoprussianaggression".

Daudzu pasaules valstu vadošie sportisti ir pauduši savu viedokli soctīklos. Bet Latvijas sporta sabiedrībā, izņemot Dāvi Bertānu, Robertu Uldriķi un Tomu Skujiņu, ir tā klusāk.

Latvijas sporta šobrīd neapšaubāmi lielākā zvaigzne ir Kristaps Porziņģis. Esat kaut ko dzirdējuši par Ukrainas okupāciju vai karu Ukrainā? Pareizi, tas taču nav atklāt jaunu basketbola laukumu vai saderēt, ka trāpīs metienu no tribīnēm. Vai Jānis Timma, kuram iela daļa sekotāju ir Krievijā, bet kura sieva Anna Sedokova ir dzimusi Ukrainā. Skaidrs, jo ar Putļera nosodījumu tu nevari sev iegūt "more money, more money" ar NFT.