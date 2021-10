13 gadus vecs Latvijas basketbolists pievienojies Madrides 'Real' sistēmai

Spānijas basketbola klubs Madrides "Real" noslēdzis vienošanos ar 13 gadus veco Latvijas basketbolistu Gunāru Grīnvaldu, ziņo sportistu pārstāvošā aģentūra "Prime Athlete".

1,88 metrus garais Grīnvalds līdz šim Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) sacensībās pārstāvēja Bērnu un jauniešu basketbola skolas (BJBS) "Rīga" komandas.

"Vēlamies pateikt paldies Gunāra ģimenei, BS "Rīga" un īpaši trenerim Jurim Vasiļjevam par šāda talanta izaudzināšanu," savā paziņojumā raksta "Prime Athlete". "Viņam būs iespēja pierādīt sevi vienā no Eiropas vadošajiem klubiem."

Aģentūras vadītājs Raivis Ušackis sarunā ar portālu "Delfi" atklāja, ka Grīnvaldam vispirms sagādāta iespēja atrādīties "Real" klubam. Pēcāk noslēgtas līgumsaistības, kuras abām pusēm paredz iespēju konkrētos brīžos pārtraukt sadarbību.

Jaunais basketbolists jau iepriekš kopā ar ģimeni sācis apgūt spāņu valodu. Viņam līdzi uz Spāniju dosies tēvs Kaspars Grīnvalds, kurš 1998. gadā pārstāvēja Latvijas U-18 basketbola izlasi Eiropas čempionātā, valstsvienībai ierindojoties ceturtajā vietā. 3. BJFSK sporta skolas trenera Artūra Purava audzēknis gan neizvēlējas profesionālā basketbola ceļu, Latvijas Basketbola līgā (LBL) aizvadot tikai vienu sezonu (1997./1998. gads) "Junioru izlase"/VN rindās.

Gunārs Grīnvalds tādējādi kļūs par trešo Latvijas pārstāvi Madrides "Real" klubā. 2003./2004. gada sezonā vienību pārstāvēja Kaspars Kambala, bet 2015. gadā "Real" sistēmai pievienojās tobrīd 15 gadus vecais Anrijs Miška, kurš gan pēc sezonas pārgāja uz Madrides "Fuenlabrada" vienību.

Latvian basketball youth talent Gunārs Grīnvalds (2008, 188cm) signs with Spanish ACB club Real Madrid. We want to thank Gunārs’ family, BS Rīga & especially coach Juris Vasiļjevs for developing such talent, who will have the chance to prove himself in one of Europe’s top clubs. pic.twitter.com/GN32kwNQja