260 miljoni piecos gados: 2020. gada NBA drafta pirmais numurs Edvardss tiek pie iespaidīga līguma

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Minesotas "Timberwolves" vienojies ar savu līderi Entoniju Edvardsu par iespaidīgu jaunu līgumu, vēsta ESPN.

2020. gada NBA drafta pirmais numurs Edvardss ar saviem aģentiem panācis, ka basketbolistam tiek piedāvāts maksimāli iespējamais līguma pagarinājums un viņš nākamajos piecos gados saņems 260 miljonus ASV dolāru. Tādējādi "Timberwolves" kļuvusi par trešo NBA klubu, kuram komandas sastāvā ir trīs basketbolisti ar maksimāli iespējamajiem līgumiem.

Edvardss ir jau ceturtais 2020. gada NBA drafta basketbolists, kurš līgumu pagarina par maksimāli iespējamo summu. Līdz šim iespaidīgus līgumus jau pagarinājuši Tairīzss Halibartons no Indianas "Pacers" (12. numurs), Lamelo Bols no Šarlotas "Hornets" (trešais numurs) un Desmonds Beins no Memfisas "Grizzlies" (30. numurs). Visi pieminētie basketbolisti savos līgumus iekļāvuši NBA aprēķināto maksimālo atalgojumu, kas 2020. gada NBA drafta pirmajā kārtā izvēlētajiem svārstās no 207 līdz 260 miljoniem.

21 gadu vecais Edvardss trīs sezonu laikā ir kļuvis par vienu no iespaidīgākajiem jaunajiem basketbolistiem. Pagājušajā sezonā viņš vidēji vienā spēlē guva 24,6 punktus, izcīnīja 5,8 atlēkušās bumbas un izdarīja 4,4 rezultatīvas piespēles. "Timberwolves" basketbola operāciju prezidents Tims Konelijs nav slēpis, ka komandas nākotne tiek saistīta tieši ar Edvardsu un sastāvs tiks veidots, pieskaņojoties līderim.