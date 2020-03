3x3 basketbola izlasei pēc pašizolācijas darbs turpinās individuāli

Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlasei pēc pašizolācijas un valsts uzliktajiem ierobežojumiem darbs turpinās individuāli, sarunā ar aģentūru LETA atzina valstsvienības treneris Raimonds Feldmanis.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Jau ziņots, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un Japāna otrdien vienojās par Tokijas olimpisko spēļu pārcelšanu uz 2021. gadu. Latvijas 3x3 basketbolistiem vēl nebija ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm, taču viņi ir vieni no favorītiem kvalifikācijā.

"No vienas puses, jūtam nelielu atvieglojumu, jo vairs nav jādzīvo neziņā par to, vai šovasar olimpiskās spēles notiks vai nenotiks. No otras puses, būtiski ir zināt, kad atsāksies sezona un norisināsies kvalifikācijas turnīrs, lai mēs varētu plānot savas darbības," stāstīja Feldmanis.

Latvijas 3x3 izlases basketbolisti pēc Eiropas Vienotās līgas turnīra Sanktpēterburgā šobrīd atrodas pašizolācijā, kurai vajadzētu beigties nedēļas nogalē. Sportisti gatavojas pēc treneru sastādītā individuālā plāna, bet pēc tam varētu aizvadīt kopīgus āra treniņus, piemēram, skriešanu mežā un citas aktivitātes.

Marta beigās Indijā bija paredzēts olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs, taču jau mēneša sākumā tas tika pārcelts uz nenoteiktu laiku.

"Ilgtermiņā par mērķi tika noteikts turnīrs Indijā, ja neizdotos, tad otrs kvalifikācijas turnīrs. Pēc kvalifikācijas nebija uzdevuma piedalīties kādā konkrētā turnīrā, turpmāko sezonu plānojot pēc situācijas," skaidroja Feldmanis.

Vienam no izlases basketbolistiem Kārlim Lasmanim oktobrī tika veikta potītes operācija.

"Kārlim rehabilitācijas process bija tikpat kā galā, tāpēc turnīru un olimpisko spēļu pārcelšana neko nemainīja. Posmā no treniņnometnes Tenerifē līdz turnīram Sanktpēterburgā pakāpeniski uzlabojām savu fizisko formu," atzīmēja Feldmanis.

Kopš otrdienas Latvijā ir atceltas visas organizētās sporta un atpūtas norises sporta klubos un ārpus tiem. Līdz ar to būs jāpārtrauc darbība arī tām sporta norišu vietām, kuras strādā telpās, kaut arī nodarbību dalībnieku skaits ir neliels.

"Bija paredzēts, ka varēsim trenēties sporta zālē, taču pēc vakardienas lēmuma šī opcija atkrīt. Mēs varētu trenēties ārā, kas būtu ļoti veselīgi, taču šobrīd nav īsti piemērotu laikapstākļu," atzina Feldmanis.

Izlase būtu gatava arī gadījumā, ja tiktu pieņemti daudz drastiskāki mēri, piemēram, aizliegta pulcēšanās vairāk par diviem cilvēkiem. "Šobrīd treniņu process ir izveidots tā, ka viņi gatavojas individuāli un uztur sevi tonusā. Tas ietver fizisko sagatavotību un basketbola treniņus. Katram ir uzdevumi, kurus var individuāli piemērot," pauda Feldmanis.

Latvijas izlases pamatsastāvā ir Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis, bet rezervisti ir Artūrs Strēlnieks un Mārtiņš Rozenbergs.