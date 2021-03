3x3 basketbola komandai 'Rīga' jāgaida grupas sāncenšu spēles iznākums

Latvijas 3x3 basketbola komanda "Rīga" ar vienu panākumu divās spēlēs uzsākusi 2021. gada Pasaules tūres pirmo posmu Dohā, bet pagaidām vēl nezina, vai kvalificējusies izslēgšanas spēlēm.

Latvijas basketbolisti B grupas turnīra pirmajā spēlē pārspēja Edmontonas komandu – rezultāts 21:20.

Līdz 13:13 cīņa ritēja punkts punktā, abām komandām uzbrukumā darbojoties labāk, nekā aizsardzībā. Tad "Rīgai" izdevās svarīgs izrāviens – 16:13, 20:14, taču punktu pielikt neizdevās. Kanādieši desmit sekundes pirms beigām neizmantoja iespēju uzvarēt, no diviem sodiem iemetot vienu, bet pēdējo vārdu teica Kārlis Lasmanis – 21:20, raksta Latvijas Basketbola savienība (LBS).

