'76ers' atsakās no tiesībām uz Pasečņiku

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Filadelfijas "76ers" atteikusies no tiesībām uz Latvijas basketbolistu Anžeju Pasečņiku, vēsta Ziemeļamerikas mediji.

Pasečņiku 2017. gada NBA draftā ar 25. numuru izvēlējās Orlando "Magic", bet tad tiesības uz viņu tika aizmainītas uz "76ers". Izdevuma "The Atletic" žurnālists Sems Eimiks ziņo, ka Filadelfijas komanda atteicās no Pasečņika, jo viņš jau nākamajā sezonā vēlas spēlēt NBA, taču komanda to nevar atļauties. Šajā starpsezonā "76ers" noslēdza iespaidīgus līgumus ar Tobaiasu Herisu un Elu Horfordu, tāpēc latvieša algai neatrastos vieta Filafelfijas komandas algu griestos.

Tagad Pasečņiks var noslēgt līguma ar jebkuru citu NBA komandu, kas par viņu izrādīs interesi.

Centra spēlētājs no Latvijas izvadītās četras sezonas pavadīja Spānijas klubā Grankanārijas "Herbalife" sastāvā. Iepriekšējā sezonā viņš Spānijas spēcīgākās līgas (ACB) 26 spēlēs izcēlās ar vidēji 5,4 punktiem un 1,8 atlēkušajām bumbām, bet ULEB Eirolīgā, 22 spēlēs izcēlās ar vidēji 7,2 punktiem un 3,6 bumbām zem groziem.