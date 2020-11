'76ers' savā sastāvā grib redzēt Hārdenu

Filadelfijas "76ers" kluba jaunā vadība savā sastāvā grib redzēt vienu no pēdējo gadu rezultatīvākajiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājiem Džeimsu Hārdenu no Hjūstonas "Rockets", The Athletic" apskatnieks Šems Karanija.

Par "76ers" prezidentu basketbola operācijās kļuva Derils Morijs, kurš pirms tam 13 sezonas nostrādāja "Rockets" klubā par ģenerālmenedžeri. Pēc pārcelšanās uz darbu Filadelfijas organizācijā Morijs gribētu sev līdzi paņemt arī Hārdenu.

Tiesa, pagaidām "Rockets" pilnībā noraida iespēju, ka varētu aizmainīt savu spožāko zvaigzni. Hārdenam līgums ar Hjūstonas klubu noslēdzas 2023. gadā, taču viņš par brīvo aģentu var kļūt jau 2022. gadā, jo pirms pēdējā līguma gada viņam ir iespēja pamest komandu.

"76ers" komandā šobrīd spilgtākie spēlētāji ir Džoels Embīds un Bens Simons, bet lieli līgumi noslēgti arī ar Elu Horfordu un Tobaiesu Herisu. Diezgan skaidrs, ka darījumā būtu jāiekļauj divi no šiem spēlētājiem, kā arī vairākas NBA drafta pirmās kārtas izvēles, lai pārliecinātu "Rockets".

Hārdens ir 2017./2018. gada sezonas NBA vērtīgākais spēlētājs, bet pagājušajā sezonā vidēji izcēlās 34,3 punktiem, 7,5 rezultatīvām piespēlēm un 6,6 atlēkušajām bumbām.