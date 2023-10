'Aces' basketbolistes otro gadu pēc kārtas kļūst par WNBA čempionēm

Otro gadu pēc kārtas par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempioni kļuvusi Lasvegasas "Aces" komanda.

Finālsērijas ceturtajā mačā "Aces" pretinieču laukumā ar 70:69 (13:23, 17:16, 23:12, 17:18) uzvarēja Ņujorkas "Liberty", sērijā līdz trim panākumiem gūstot virsroku ar 3-1.

"Aces" kļuvusi par pirmo komandu vairāk nekā 20 gadu laikā, kas spējusi izcīnīt divus WNBA čempiontitulus pēc kārtas.

THE ACES GET THE STOP TO BECOME BACK-TO-BACK WNBA CHAMPIONS‼️ pic.twitter.com/WMufX5UCYF