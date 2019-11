Adetokunbo 50 punkti un 'double-double' visās NBA spēlēs kopš sezonas sākuma

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Milvoki "Bucks" spēlētājs Jannis Adetokunbo pirmdien savā laukumā izcēlās ar 50 gūtajiem punktiem un lika līgas vēstures zinātājiem vērst skatus pagājušā gadsimta 70.gadu virzienā.

"Bucks" mājās uzvarēja Jūtas "Jazz" ar 122:118 (23:25, 25:32, 42:26, 32:35).

Pagājušās sezonas līgas vērtīgākais spēlētājs Adetokunbo uzvarā sakrāja 50 punktus, iemetot trīs no astoņiem tālmetieniem, 14 no 23 divpunktu metieniem un realizējot 13 no 19 soda metieniem. Viņa rēķinā arī 14 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles un mača lielākais +/- rādītājs +14.

Sakrātais "double-double" "Bucks" uzbrukuma līderim ir jau 17. kopš sezonas sākuma, un tas ir garākais "double-double" rādītājs līgā sezonas sākumā kopš 1976.gada.

"Tikai cenšos kļūt labāks," teica Adetokunbo. "Darīt to dienu pēc dienas, spēli pēc spēles un būt gatavam spēlēm. Tas arī viss. Gribam būt komanda, kas šosezon spēlē visilgāk."

Ar bilanci 14-3 un astoņu uzvaru sēriju Milvoki klubs ieņem pirmo vietu Austrumu konferencē, sarūpējot kluba garāko uzvaru sēriju kopš 2001./2002.gada sezonas, bet Rietumu konferences līdere ir Losandželosas "Lakers", kas pirmdien arī guva savu astoto panākumu pēc kārtas, viesos panākot septīto uzvaru astoņos mačos, un ar bilanci 15-2 ir labākā komanda līgā.

Kārtējā spēlē Losandželosas klubs viesos ar 114:104 (25:22, 29:34, 32:26, 28:22) pieveica Sanantonio "Spurs".

Lebrons Džeimss izcēlās ar 33 punktiem un 14 rezultatīvām piespēlēm, un pie "double-double" tika arī Entonijs Deiviss - 19 punkti un 12 bumbas zem groziem, kā arī sešas rezultatīvas piespēles. Vēl četri "Lakers" basketbolisti guva ar diviem cipariem rakstāmu punktu skaitu, bet mājinieku rindās 30 punktus iemeta Lamarkuss Oldridžs, 24 punktus pievienojot Demaram Derouzanam.

"Viņš bija neticams," Džeimsa paveikto laukumā komentēja vienības galvenais treneris Frenks Vogels. "Viņš vienkārši dominēja uzbrukumā."

"Ir labi atrasties [turnīra tabulā] tur, kur mēs atrodamies," teica Džeimss. "Vienkārši mēģinu būt spējīgs iztikt bez vājajām vietām laukumā un ļauju aizsardzībai noteikt, ko man darīt. Tikai mēģinu būt vispilnīgākais basketbolists, kāds es varu būt."

Čempione Toronto "Raptors" savā laukumā ar 101:96 (28:34, 23:15, 30:31, 20:16) pārspēja Filadelfijas "76ers".

Uzvarā Paskāls Siakams ieguldīja 25 punktus un septiņas atlēkušās bumbas zem groziem, bet Freda Vanflīta rēķinā 24 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles. Turklāt čempioniem izdevās pirmo reizi karjerā noturēt "sausā" pretinieku lielo spēlētāju Džoelu Embīdu, kurš garām meta visus četrus trīspunktniekus, septiņus divpunktu metienus un trīs soda metienus.

"Es nevaru tā mest," komentēja kamerūnietis. "Nekad nebiju domājis, ka man būs jārunā par nulli punktu NBA spēlē, bet nu tas ir pienācis."

Džeilens Brauns sakrāja 24 punktus, Džeisons Tatums 20, un Bostonas "Celtics" mājās apspēlēja Sakramento "Kings" ar 103:102 (19:22, 34:24, 22:29, 28:27).

Bogdans Bogdanovičs ar trīspunktnieku panāca 102:101 viesu labā, bet punktu mačam pielika Markuss Smārts.

"Kings" rindās 41 punktu guva Badijs Hīlds.

Savā ceturtajā spēlē šosezon Karmelo Entonijs Portlendas "Trail Blazers" sastāvā iemeta 25 punktus, palīdzot viesos ar 117:94 (27:28, 35:26, 30:18, 25:22) pieveikt Čikāgas "Bulls".

35 gadus vecais uzbrucējs trāpīja pusi no saviem metieniem, ai skaitā četrus no septiņiem tālmetieniem.

Savukārt Karlam Entonijam Taunsam izdevās gūt 28 punktus, kā arī sakrāt 13 bumbas zem groziem un astoņas reizes apgādāt partnerus ar rezultatīvām piespēlēm Minesotas "Timberwolves" panākumā viesos pār Atlantas "Hawks" - 125:113 (38:30, 16:34, 39:26, 32:23.

Jau kārtējo zaudējumu piedzīvoja pagājušas sezonas NBA čempionāta fināliste Goldensteitas "Warriors", kas ar 97:100 (28:25, 31:28, 24:21, 14:26) piekāpās Oklahomasitijas "Thunder".

Nelīdzēja Glena Robinsona III 25 un Kaja Boumena 24 gūtie punkti, jo spēles beigas "kareivji" noslēdza ar 0:13 sēriju.