Adetokunbo ar iespaidīgu 'double-double' kaldina 'Bucks' panākumu pirmajā duelī pēc sezonas pārtraukuma

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Milvoki "Bucks" zvaigzne Jannis Adetokunbo piektdien pirmajā mačā pēc sezonas atsākšanās izcēlās ar iespaidīgu "double-double", kaldinot savas komandas panākumu.

"Bucks" ar 119:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25) uzvarēja Bostonas "Celtics".

Uzvarētāju labā 36 punktus guva Adetokunbo, kurš arī izcīnīja 15 atlēkušās bumbas un vēl septiņas reizes rezultatīvi piespēlēja. 18 punktus, piecas bumbas zem groziem un astoņas rezultatīvas piespēles iekrāja Kriss Midltons.

Pretējā laukuma pusē Markusam Smārtam 23 punkti, par vienu mazāk nopelnīja Džeilens Brauns, savukārt 17 punkti, deviņas atlēkušās bumbas un sešas piespēles Gordona Heivorda rēķinā.

"Bucks" šosezon 65 spēlēs izcīnījusi 53 panākumus. Komanda NBA finālā nav uzvarējusi kopš 1971. gada.

Tikmēr Adetokunbo nav tālu, lai iegūtu savu jau otro pēc kārtas vērtīgākā spēlētāja titulu. Iepriekš divas sezonas pēc kārtas to paveica Stefens Karijs (2015./16.gada sezonā).

Grieķijas spēlētājs šajā mačā guva jau 19. "double-double" pēc kārtas, kas ir atkārtots līgas rekords šajā sezonā. Arī iepriekšējais šīs sezonas rekords piederēja tieši Adetokunbo.

Citā spēlē Sanantonio "Spurs" ar 129:120 (43:30, 21:35, 32:27, 33:28) uzvarēja Sakramento "Kings".

"Spurs" komandā Demars Derouzens atzīmējās ar 27 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm, kamēr Derikam Vaitam 26 punkti, astoņas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles.

Zaudētājiem 39 punktus guva Deārons Fokss, bet Bogdanam Bogdanovičam 24 punkti.

Tāpat pie panākuma tika arī Portlendas "Trail Blazers", kas pagarinājumā ar 140:135 (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11) uzvarēja Memfisas "Grizzlies".

33 punktus un sešas rezultatīvas piespēles Portlendas vienībā iekrāja Kristiāns Džeims Makolums, bet Damians Lilards izcēlās ar 29 punktiem, piecām bumbām zem groziem un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Vēl 21 punktu un septiņas atlēkušās bumbas pievienoja veterāns Karmelo Entonijs.

"Grizzlies" vienībā 33 punkti Džerenam Džeksonam junioram, Dža Morants iemeta 22 punktus, izcīnīja piecas bumbas un 11 reizes rezultatīvi piespēlēja, kamēr par punktu mazāk guva Brendons Klārks, kura rēķinā arī septiņas atlēkušās bumbas.

Jau ziņots, ka Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien NBA vienības Dalasas "Maverciks" rindās šīs sezonas pirmajā spēlē pēc pārtraukuma guva 39 punktus, taču ar to nebija gana, lai viņa pārstāvētā komanda izcīnītu uzvaru.

"Mavericks" ar 149:153 (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14) pagarinājumā piekāpās Hjūstonas "Rockets".

Porziņģis laukumā pavadīja 38 minūtes un 53 sekundes, kuru laikā atzīmējās ar 39 punktiem, 16 atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, tikpat pārtvertām bumbām un vienu bloku.

Liepājnieks grozā raidīja desmit no 18 divpunktu un trīs no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī iemeta desmit no 11 "sodiņiem". Tāpat viņš pieļāva divas kļūdas, nopelnīja piecas personīgās piezīmes, bet "Maverciks" ar Porziņģi laukumā guva par 11 punktiem mazāk nekā ielaida.

Papildlaikā Porziņģis guva piecus punktus, divreiz iemetot divpunktu metienu, kā arī realizējot vienu "sodiņu". Latvietis šosezon vēl ne reizi nebija iemetis 39 punktus.

Tikmēr citā spēlē Vašingtonas "Wizards" ar 112:125 (31:38, 21:29, 29:22, 31:36) atzina "Suns" pārākumu.

"Wizards" spēlētājs Anžejs Pasečņiks šoreiz laukumā netika, taču Dāvis Bertāns sezonas noslēguma daļā Orlando nepiedalās.

Savukārt Rodions Kurucs piektdien Bruklinas "Nets" rindās izcēlās ar septiņiem punktiem, nespējot glābt NBA klubu no zaudējuma.

"Nets" ar 118:128 (39:36, 20:34, 23:41, 34:17) piekāpās Orlando "Magic".

Kurucs "Nets" rindās laukumā pavadīja 16 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā guva septiņus punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un divreiz rezultatīvi piespēlēja. Latvietis grozā raidīja vienīgo divpunktu un vienu no trim trīs punktu metieniem, kā arī realizēja abus "sodiņus".

Tāpat viņš nopelnīja piecas personīgās piezīmes, bet "Nets" ar latvieti laukumā ielaida par pieciem punktiem vairāk nekā iemeta.

Kurucs iepriekš trijās pārbaudes spēlēs gana daudz nospēlēja centra pozīcijā, taču piektdienas duelī viņš spēlēja sev vairāk ierastajā ceturtā numura pozīcijā.

NBA vienības pirms izslēgšanas spēlēm aizvadīs astoņus mačus, lai noskaidrotu galējo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma.

Gadījumā, ja komanda, kas Rietumu vai Austrumu konferencē ieņem astoto pozīciju un devītās vietas īpašnieci apsteidz par mazāk nekā četriem panākumiem, tai nāksies spēkoties ar vietu zemāk esošo pretinieci. Abi šie klubi aizvadīs mini sēriju līdz divām uzvarām. Komandas, kas uzvarēs, iegūs pēdējo vietu izslēgšanas spēlēs.

Jau ziņots, ka deviņas dienu periodā pirms NBA sezonas atsākšanās 344 veiktajos Covid-19 testos netika atrasti pozitīvi gadījumi.

NBA sezona ar 22 komanda līdzdalību no 30.jūlija turpinās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.