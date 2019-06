Adetokunbo kļūst par trešo jaunāko vērtīgāko spēlētāju NBA vēsturē

Par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP atzīts Milvoki "Bucks" centrs Jannis Adetokunbo, kurš tādējādi kļuvis par trešo jaunāko MVP līgas pastāvēšanas vēsturē.

24 gadus vecais nigēriešu izcelsmes grieķis ir tikai otrais "Bucks" spēlētājs, kurš ticis pie tāda goda. Pirms tam kā "Bucks" spēlētājs trīs reizes par MVP tika atzīts leģendārais Karīms Andbuls-Džabars. Savukārt jaunāki par Adetokunbo vērtīgākā spēlētāja balvas savulaik saņēma Deriks Rouzs un Lebrons Džeimss.

Adetokunbo balsojumā saņēma 78 no 101 iespējamās pirmās vietas. Pārējās 23 pirmās vietas balsojumā saņēma Hjūstonas "Rockets" līderis Džeimss Hārdens, bet neviens cits basketbolists neizpelnījās pirmo vietu starp aptaujātajiem.

Grieķu basketbolists vidēji spēlē guva 27,7 punktus, izcīnīja 12,5 atlēkušās bumbas un izdarīja 5,9 rezultatīvas piespēles. Pateicoties Adetokunbo sniegumam, "Bucks" pirmo reizi kopš 2001. gada pārvarēja NBA "play off" pirmo kārtu. Milvoki komanda izstājās NBA pusfinālā, piekāpjoties nākamajiem NBA čempioniem Toronto "Raptors".

Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/l8SN27FFTG