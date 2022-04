Adetokunbo labo leģendārā Abdula-Džabara rekordu; Porziņģis un 'Wizards' nepiedalīsies izslēgšanas turnīrā

Jannis Adetokunbo ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 44 punktus, sekmējot Milvoki "Bucks" uzvaru un kļūstot par franšīzes rezultatīvāko spēlētāju, bet citā spēlē Čikāgas "Bulls" panākumu kaldināja Demars Derouzans, kurš guva 50 punktus.

"Bucks" viesu lomā ar rezultātu 120:119 (23:30, 33:30, 31:26, 23:24, 10:9) pagarinājumā uzvarēja Bruklinas "Nets", izcīnot ceturto uzvaru pēdējās piecās spēlēs.

Adetokunbo kaldināja Milvoki vienības uzvaru ar 44 punktiem, 14 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm. Viņš realizēja tālmetienu brīdī, kad līdz spēles pamatlaika beigām bija palikušas 18,7 sekundes un panāca neizšķirtu 110:110. Savukārt pagarinājumā Adetokunbo guva divus uzvaru nesošos soda metienus.

Grieķijas basketbolists kļuva par franšīzes rezultatīvāko spēlētāju, pārspējot leģendāro basketbolistu Karīmu Abdulu-Džabaru, kurš "Bucks" rindās bija guvis 14 211 punktus.

"Nets" no zaudējuma neglāba Kevina Durenta 26 gūtie punkti un Kairija Ērvinga 25 punkti.

Vēl vienā spēlē Atlantas "Hawks" ar 131:107 (36:28, 30:25, 34:22, 31:32) apspēlēja Klīvlendas "Cavaliers", nodrošinot sev vietu Austrumu konferences tā saucamajā "play in" turnīrā. Līdz ar to no pat teorētiskām iespējām kvalificēties izslēgšanas spēlēm atvadījās Vašingtonas "Wizards" un Kristaps Porziņģis. Liepājnieks sešu sezonu laikā NBA aizvadījis tikai desmit "play off" spēles Dalasas "Mavericks" rindās, bet ar Ņujorkas "Knicks" viņš ne reizi nepiedalījās izslēgšanas turnīrā.

Citā spēlē Čikāgas "Bulls" savā laukumā ar rezultātu 135:130 (22:32, 28:27, 32:33, 36:26, 17:12) pagarinājumā apspēlēja Losandželosas "Clippers", sagādājot viesu komandai sesto zaudējumu pēdējās septiņās spēlēs.

"Bulls" uzvaru nodrošināja Demars Derouzans, kurš guva 50 punktus, kas ir viņa sezonas labākais sniegums līdz šim.

Losandželosas komandā ar 34 gūtajiem punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Redžijs Džeksons.

Vēl Jūtas "Jazz" mājās ar rezultātu 122:109 (34:28, 32:27, 33:30, 23:24) pārspēja Losandželosas "Lakers", sagādājot pretiniekiem ceturto zaudējumu pēc kārtas.

"Jazz" rindās rezultatīvākais ar 29 gūtajiem punktiem bija Donovans Mičels, bet "Lakers" no zaudējuma neglāba Rasela Vestbruka 24 gūtie punkti.