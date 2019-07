Aizritējusi otrā Jāņa Timmas rīkotā nometne jaunajiem basketbola talantiem

Aizritējusi otrā Latvijas izlases spēlētāja Jāņa Timmas nometne jaunajiem basketbola talantiem, kas no 9. līdz 11. jūlijam trīs dienu garumā norisinājās Liepājā. Nometne tika rīkota sadarbībā ar basketbola klubu "Liepāja" un profesionālo basketbola skolu VEF, informēja organizatori.

"Emocijas pēc nometnes ir fantastiskas. Šādas nometnes rīkošana sniedz patiesu prieku un baudu, atmaksājas treneru un visa personāla ieguldītais darbs. Jauno spēlētāju acīs varēja redzēt, ka viņiem iedegas liesmiņa un to, ka viņi grib sevi pierādīt, mācīties un saprast lietas, kuras pirms tam tik labi nezināja," sacīja nometnes idejas autors un galvenais rīkotājs Jānis Timma. "Ceru, ka jaunie spēlētāji paņēma labāko no katra viesa – kā labāk reaģēt uz situācijām, kādus konkrētus padomus utt. Novēlu visiem puišiem atcerēties to visu un noderīgāko ielikt savā bagāžā. Tiekamies nākamgad."

Aizvadītajā nometnē piedalījās 28 dažādi jaunie basketbolisti no visas Latvijas, kuriem dalība bija bezmaksas. Katrā no trim dienām treniņos tika iesaistīti treneri, strādājot pie dažādiem basketbola aspektiem. Nometnes laikā treniņus vadīja Raimonds Feldmanis, Artūrs Štālbergs, Kristaps Zeids, Raitis Timma, Valdis Razumovskis un Gatis Jahovičs. Tāpat atsevišķus uzdevumus vadīja Jānis Timma.

Papildus basketbola nodarbībām visās dienās ciemojās arī kāds īpašais viesis – profesionāls basketbolists, daloties ar motivējušu stāstu. Pirmajā dienā tas bija ilggadējais Latvijas valstsvienības kapteinis Jānis Blūms, otrajā dienā – viens no šā brīža labākajiem Krievijas basketbolistiem, NBA pieredzi guvušais Sergejs Karasjovs, trešajā dienā – pašreizējais NBA spēlētājs Dāvis Bertāns.

Nometnes otrās un trešās dienas noslēgumā norisinājās Zvaigžņu spēle, kurā piedalījās nometnes labākie spēlētāji. Katrā Zvaigžņu spēlē tika izvēlēts mača MVP, balvā saņemot Jāņa Timmas spēļu kreklus no viņa pārstāvētajām komandām. Pašā nometnes noslēguma daļā Zvaigžņu spēlē kopā ar nometnes dalībniekiem devās arī Jānis Timma.

Pirmās dienas viesis Jānis Blūms: "Bija prieks piedalīties un izstāstīt spēlētājiem par to, kāds bijis mans ceļš basketbolā. Ceru, ka spēlētāji paņēma sev kaut ko noderīgu no tā visa. Šāda nometne ir izcila, manā laikā tādas nebija un domāju, ka Jānis dara ļoti labu darbu ar šādas nometnes rīkošanu, palīdzot jaunajiem talantiem progresēt, iemācīties jaunas lietas un kļūt profesionālākiem gan laukumā, gan ārpus tā. Tas ir labs projekts un vēlu to turpināt."

Otrās dienas viesis Sergejs Karasjovs: "Man ļoti patīk šādi projekti – tā ir iespēja palīdzēt jaunajiem ar padomu, lai viņi kļūtu labāki. Arī pats gribētu savās mājās rīkot līdzīgu nometni kā Jānim. Šī konkrētā nometne lieliski funkcionē, pulcējot daudz jauno talantu. Esmu ļoti priecīgs par iespēju palīdzēt jauniešiem, piedaloties šādā pasākumā."

Trešās dienas viesis Dāvis Bertāns: "Bija prieks ciemoties Jāņa nometnē! Kad paši bijām šo spēlētāju vecumā, mums tādas nometnes nebija, bet tagad situācija ir mainījusies un ir daudz plašākas iespējas. Prieks redzēt, ka jaunieši grib strādāt, trenēties un mācīties, ko vienlaikus var apvienot ar laba laika pavadīšanu. Kad pats esi kaut ko sasniedzis, ir jādod atpakaļ un jāmēģina nodot tālāk jaunajiem spēlētājiem kaut ko no tā, ko esam iemācījušies. Tas ir svarīgi, ka Jānis rīko šādus pasākumus kā basketbola nometni jaunajiem talantiem."