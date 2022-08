Alfrēda Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs jubilejas gadā pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu

Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīram, kas šogad augustā svinēs apaļu jubileju - tas tiks rīkots 30. reizi, pieteikušās kopumā 165 puišu un meiteņu basketbola komandas no septiņām valstīm, sasniedzot jaunu dalībnieku skaita rekordu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turnīrs norisināsies Rīgā no 19. līdz 21. augustam 19 sporta zālēs. Pērn, pielāgojoties Covid-19 apstākļiem, sacensības tika aizvadītas āra sporta laukumos.

Sacensībās piedalīsies jaunie basketbolisti un basketbolistes vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Dalībnieku vidū būs arī trīs kara bēgļu komandas no Ukrainas, kas patvērušās Latvijā. Kopumā šogad turnīrā piedalīsies komandas no septiņām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Ukrainas. Visi sacensību dalībnieki varēs bez maksas apmeklēt Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu un Rīgas Motormuzeju.

Turnīra finālspēles svētdien, 21. augustā, notiks divās sporta zālēs: puišiem Rimi Olimpiskajā centrā, bet meitenēm - BJBS "Rīga" sporta kompleksā "Daugavas Sporta nams". No plkst.16:00 televīzijas kanālā TV24 finālspēles divās puišu vecuma grupās būs redzamas tiešraidē visā Latvijā. Savukārt spēļu pārtraukumos jaunos basketbolistus intervēs Latvijas sporta žurnālistikas leģenda Gunārs Jākobsons.

Turnīrā savulaik ir piedalījušies vairāki basketbolisti, kuri karjeru attīstījuši līdz profesionāļa līmenim un sasnieguši izcilus panākumus. Piemēram, A. Kraukļa VEF basketbola skolas audzēkņi - Anžejs Pasečņiks piedalījies 28 spēlēs Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), savukārt Nauris Miezis izcīnījis Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļu 3x3 basketbolā.

"A. Kraukļa piemiņas turnīrs sniedz iespēju samērot spēkus basketbolā ar vienaudžiem no citām valstīm. Atminos sīvas cīņas par medaļām ar Lietuvas un Krievijas jaunajiem basketbolistiem. Pāris reizes nācās piedzīvot sāpīgus zaudējumus finālspēlēs un samierināties ar otro vietu, kas kalpoja par motivāciju trenēties vēl cītīgāk. Piedaloties turnīrā vairākus gadus pēc kārtas, bija interesanti novērot, kuram un cik daudz bija izdevies progresēt," atmiņās dalās olimpiskais čempions N. Miezis.

Organizatori aicina sacensību dalībniekus sekot līdzi A. Kraukļa piemiņas turnīra kontiem sociālajos tīklos Facebook (@alfredakrauklacup) un Instagram (akcup_official), kur ir un būs atrodama informācija par iespējām piedalīties konkursos un laimēt balvas. Dažas aktīvākās komandas jau laimējušas bezmaksas dalību turnīrā.

Alfrēds Krauklis ir Latvijas basketbola leģenda, izcils Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības spēlētājs, treneris, pedagogs un paraugs jaunajiem basketbolistiem un treneriem. 1939. gada Eiropas basketbola čempionāta sudraba medaļas ieguvējs.

1958. gadā VEF sporta klubā A. Krauklis bija līdzautors vīriešu basketbola komandas "VEF" dibināšanā, būdams arī šīs komandas 1. treneris. Kraukļa vadībā 1961. gadā tika dibināta arī Bērnu un jaunatnes sporta skola - BJBS "VEF". Daudzi jaunie basketbola skolas audzēkņi papildināja arī VEF" vīriešu meistarkomandu. Alfrēdam Kraukliem aizejot mūžībā, BJBS "VEF" vadība un treneri visai Latvijas basketbola sabiedrībai paziņoja, ka BJBS "VEF" tiks nosaukta viņa vārdā - Alfrēda Kraukļa VEF basketbola skola.

Pirmais A. Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs notika 1992. gada novembrī. Tajā piedalījās kopumā 46 komandas 6 puišu vecuma grupās no 5 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Krievijas. Kopš 25. turnīra sacensībās piedalās arī meiteņu komandas. Gadu gaitā A. Kraukļa piemiņas turnīrs kļuvis par vienu no lielākajiem bērnu basketbola turnīriem Baltijā.