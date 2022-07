Apskatnieks: Dairis Bertāns tuvu jaunam līgumam ar 'Real Betis'

Latviešu basketbolists Dairis Bertāns ir tuvu jaunam līgumam ar Spānijas čempionāta klubu Seviljas "Real Betis", piektdien vēsta apskatnieks Emiliāno Karkija.

Bertāns šajā komandā spēlēja jau iepriekšējā sezonā, ar lieliskiem pāris pēdējiem mēnešiem palīdzot tai nosargāt vietu Spānijas augstākajā līga (ACB). 32 gadus vecais latvietis šajā čempionātā vidēji iemeta 9,2 punktus.

Dairis Bertans is close to re-signing with Coosur Real Betis, I am told.

Bertans averaged 9.2ppg in ACB last season