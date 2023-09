Apskatnieks: par Žagaru jāmaksā pusmiljons, lai viņu varētu nolīgt kāds cits Spānijas klubs

Lai Latvijas izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars šajā starpsezonā varētu pievienoties kādam Spānijas klubam, viņa iepriekšējais darbavietai Badalonas "Joventut" būtu jāsamaksā 500 000 eiro, ziņo Eiropas basketbola apskatnieks Luka D'Alesandro.

Žagars pēc lieliska Pasaules kausa joprojām oficiāli ir brīvais aģents, taču šonedēļ parādījās informācija, ka viņš piekritis līgumam ar Eiropas grandu Stambulas "Fenerbahce", bet sezonu uz īres tiesībām sāks Lietuvas komandā Viļņas "Wolves". D'Alesandro norāda, ka latvietis ar turkiem vienojies par trīs gadu līgumu.

Šajā vasarā Žagaru kārojusi arī Spānijas komanda "Valencia", kas centusies nolīgt spēlētāju, taču tiesības uz latvieti Spānijas augstākajā līgā (ACB) joprojām piederot viņa iepriekšējam klubam Badalonas "Joventut". Lai no tām būtu gatava šķirties, vienība no "Valencia" prasījusi pusmiljonu eiro.

Valencia Basket tried to sign Arturs Zagars, but Joventut Badalona asked for 500K euros for his release, having the player's rights in ACB. Zagars then signed a three-year deal with Fenerbahce Beko Istanbul and is expected to play on loan at BC Wolves