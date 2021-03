Apstiprinātas Latvijā notiekošā U-19 Pasaules kausa izcīņas dalībnieces

Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) trešdien apstiprināja tās 16 izlases, kas šovasar Latvijā cīnīsies prestižajā U-19 Pasaules kausā vīriešiem.

16 komandu turnīrs no 3. līdz 11.jūlijam norisināsies trīs hallēs Rīgā un Daugavpilī. Spēles tiks aizvadītas "Arēnā Rīga", Olimpiskajā sporta centrā un Daugavpils Olimpiskajā centrā.

No Eiropas bez mājinieces Latvijas turnīrā piedalīsies Lietuva, Spānija, Serbija, Francija un Turcija, Āfrikas zonu pārstāvēs Mali un Senegāla, no Amerikas zonas spēlēs ASV, Kanāda, Argentīna un Puertoriko, bet no Āzijas/Okeānijas zonas - Austrālija, Ķīna, Dienvidkoreja un Japāna.

Pagaidām nav zināms, kad norisināsies izloze, bet kā pirms mēneša aģentūrai LETA atklāja Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, mājinieki tiks iekļauti izlozes pirmajā grozā. Tā kā iepriekšējā vasarā nenotika kontinentu U-18 turnīri, tad FIBA dalības vietas piešķīra, balstoties uz rangu.

2021.gada U-19 Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 2002.gadā dzimuši spēlētāji. 2018.gadā Eiropas U-16 čempionātā Latvijas šā gadugājuma komanda galvenā trenera Mārtiņa Gulbja vadībā izcīnīja astoto vietu. Pērn Eiropas U-18 čempionāts pandēmijas dēļ tika atcelts, taču Latvijas izlases kandidātiem tika noorganizēts treniņu cikls galvenā trenera Gunta Endzela vadībā.

Pagaidām gan nav noteikts, kurš vadīs 2002.gadā dzimušo spēlētāju izlasi - galvenais treneris tiks izraudzīts konkursā.

Tāpat patlaban nav vēl zināms, kur priekšsacīkstēs spēlēs Latvijas izlase - Rīgā vai Daugavpilī. Šo lēmumu LBS pieņems sadarbībā ar izlases treneri. Pirms desmit gadiem notikušajā turnīrā latvieši apakšgrupu mačus aizvadīja Vidzemes Olimpiskajā centrā, Valmierā.

2011.gadā Latvijā notikušajā Pasaules kausā uzvarēja Lietuvas jaunie basketbolisti, bet par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jons Valančūns. Turnīrā piedalījās tādi zināmi spēlētāji kā Dāvis Bertāns, Mateušs Ponitka, Rauls Netu, Kevins Pangoss, Dario Šaričs, Dags Makdermots, Tims Hārdevejs juniors, Džeremijs Lembs, Jānis Timma un citi.

Pasaules kausa izcīņa tiks rīkota saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem, kā arī FIBA izstrādāto Covid-19 protokolu.

Latvija U-19 Pasaules kausu uzņēma arī 2011.gadā, kad turnīrs norisinājās Rīgā, Valmierā un Liepājā.

Kā ierasts, viena no 16 turnīra dalībniecēm būs mājiniece, šajā gadījumā - Latvija. Iepriekš Latvija bijusi pārstāvēta trijos turnīros - 1999.gadā devītā vieta, 2011.gadā - desmitā vieta, 2019.gadā - 12. vieta.

FIBA apstiprinājusi arī 16 sieviešu U-19 Pasaules kausa dalībnieces, taču Latvija, kas rangā ieņem 15.vietu, bet starp Eiropas izlasēm ir devītā, nav ieguvusi ceļazīmi uz turnīru.