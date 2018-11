Ar Bertāna palīdzību 'Armani' pārņem vadību Itālijas A sērijas kopvērtējumā

Latvijas izlases basketbolists Dairis Bertāns svētdien guva 14 punktus Itālijas A sērijas mačā un kaldināja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" komandas uzvaru līgas līderu duelī.

Milānas basketbolisti viesos ar rezultātu 84:81 (31:11, 13:23, 16:26, 24:21) pārspēja Venēcijas "Umana Reyer", tādējādi pārņemot vadību kopvērtējumā.

Bertāns šajā mačā laukumā bija 26 minūtes, kuru laikā iemeta vienu no diviem soda metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Vēl viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, tika pie divām piezīmēm, izprovocēja trīs noteikumu pārkāpumus un iekrāja 12 efektivitātes koeficienta punktus.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Maiks Džeimss.

Artūrs Strautiņš sestdien guva desmit punktus, palīdzēdams viņa un Ojāra Siliņa pārstāvētajai Triestes "Alma" savā laukumā ar 85:74 pārspēt Itālijas vicečempioni Trento "Dolomiti Energia", ko Siliņš pārstāvēja iepriekšējā sezonā.

Ar septiņām uzvarām septiņās spēlēs Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" tagad atrodas A sērijas līderpozīcijā, otrā ar sešiem panākumiem ir Venēcijas "Umana Reyer", bet Triestes "Alma" ar trim uzvarām ir desmitā 16 komandu konkurencē.

Milānas klubs pagājušajā sezonā uzvarēja Itālijas čempionātā, valsts titulu tam iegūstot jau 28.reizi.